Yahaira Plasencia sobre su participación en El artista del año: “Sería genial alzar la copa”

La presentación de Yahaira Plasencia, el último sábado 13 de noviembre, en El artista del año ha causado gran sorpresa. El desempeño de la cantante fue aplaudido por los jurados del reality, quienes le otorgaron un puntaje alto. Tras los buenos comentarios, la salsera deseó llegar a la final y ser la afortunada de llevarse la copa a casa, aunque reconoció que le falta perfeccionar algunos detalles para las siguientes galas.

“La respiración, dosificar, eso es lo que falta. Ojalá Dios quiera que lleguemos a la final y sería genial alzar la copa. Yo he venido acá a vencer mis temores y estoy preocupada en mí” , indicó para Trome.

Además, la intérprete de “Y le dije no” contó que está contenta con el puntaje obtenido en su primera presentación del reality de Gisela Valcárcel. “Bien, yo creo que bien. Yo canto bailando, eso es lo que me juega en contra porque es fácil cantar parada, no bailar, y luego bailar , ¿no? Yo hice las cosas completas, pero vamos a perfeccionar con la ayuda de los profesores”, agregó.

Yahaira Plasencia envió a sentencia a Claudia Serpa

Al finalizar el programa El artista el año, los participantes tenían la responsabilidad de enviar a uno de sus compañeros a la etapa de eliminación. Yahaira Plasencia decidió votar contra la actriz cómica. “Esto no es estrategia. Simplemente, he visto la presentación de cada uno de mis compañeros y esto es El artista del año, canto, baile, musical, show, todo en un solo paquete. No todos lo han hecho, entonces esto va porque yo lo he visto así”, manifestó.

Yahaira Plasencia fue elogiada por Deyvis Orosco

Luego de haber presentado un mix de Karol G, el jurado Deyvis Orosco tuvo un peculiar comentario hacia Yahaira Plasencia. “Ha sido la mejor manera de decirle a alguien que quería que no regreses que estás de vuelta. No olvides que lo que no te mata, te hace más fuerte”, señaló.