Thalía y Paulina Rubio: ¿cómo nació la rivalidad de las exintegrantes de Timbiriche?

Thalía y Paulina Rubio son dos de las artistas mexicanas más queridas de su país. Ellas se iniciaron en la música desde muy jóvenes y fueron parte de la agrupación Timbiriche hace algunos años. Allí, protagonizaron momentos polémicos, pues era evidente la rivalidad que mantenían dentro de la orquesta.

La denominada ‘Chica Dorada’, quien se encuentra en el país azteca promocionando su tema “Yo soy”, recordó unas de la grescas más mediáticas que ambas sostuvieron. La cantante estuvo como invitada en el programa de YouTube de Yordi Rosado, donde hizo un repaso de su vida.

Fue en un concierto en Ciudad Guzmán donde ambas tuvieron una fuerte rencilla. Al respecto, la intérprete de “El último adiós” recordó que casi llegaron a los golpes.

Thalía y Paulina Rubio de jóvenes. Foto: captura/Mezcalent

“No vengo a contar ese día en específico, porque de ahí puede salir toda una película”, dijo en un primer momento. “Sinceramente, Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón. Entonces, ese fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas”, agregó sobre el verdadero origen de la rivalidad.

Paulina Rubio revela que era amiga de Thalía por un tiempo

No obstante, contó también que ella era su amiga durante su permanencia en la agrupación. “ Sí fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no la dejaba ser mi amiga porque decía que no podía tener amigas guapas que no la envidiaran”, relató la artista.

En otro momento, aclaró que los rumores de envidia hacia Thalía son falsos. “Yo nunca quise tener ni al novio de Thalía ni María la del barrio ni nada. Era mi amiga”, manifestó.

“Nosotras traíamos cosas atoradas, pero no era de quién era la más importante… Tenía mucho que ver con los novios, con besar a todos los del grupo y con tener el novio y besar al otro”, aclaró Paulina Rubio.

Paulina rubio tiene muchos proyectos en mente. Foto: Paulina Rubio/instagram

¿Thalía y Paulina Rubio se llevan bien en la actualidad?

Sobre su vínculo actual, Paulina Rubio señaló que las rencillas del pasado han quedado atrás y ahora han limado asperezas.

“Empezamos a chatearnos hace un par de años. Me imagino que ya están (bien) las cosas. Tenemos muchas cosas en común y otras cero en común, porque ella es muy diferente a mí”, comentó.