Taylor Swift estrena el videoclip oficial de “I bet you think about me”

Durante la mañana de este 15 de noviembre, Taylor Swift estrenó el esperado videoclip para la canción “I bet you think about me” a través de la plataforma de YouTube. Esta colaboración con Chris Stapleton pertenece al álbum regrabado Red (versión de Taylor).

La dirección del corto estuvo a cargo de Blake Lively. Además, participaron Swift y Miles Teller como protagonistas. “I bet you think about me (Taylor’s version)” es una de las nueve canciones nuevas de From the vault, las cuales fueron agregadas al álbum recientemente actualizado.

¿De qué trata el videoclip de “I bet you think about me”?

La producción audiovisual empieza con un novio (Teller) que recita sus votos, aunque resulta ser un ensayo en el espejo del baño junto a sus padrinos. En una recepción en blanco y negro, resalta el personaje de Swift, vestida de pies a cabeza de color rojo (en referencia al álbum).

Ambos son exnovios y el personaje de Teller celebra su boda con alguien más. Una de las escenas que más resalta del video es que el personaje de la intérprete le entrega a la novia recién casada una bufanda roja, referencia que usa la artista desde el 2012.

Después de varios cruces de miradas entre ambos, ella regresa con un vestido de novia blanco como si se tratara de la novia. Sin embargo, todo termina siendo una fantasía en la mente del novio mientras ensaya lo que dirá en el espejo del baño antes de casarse.

Taylor Swift y los famosos que la acompañaron durante su presentación en Saturday night live

La noche del sábado 13 de noviembre, la artista se presentó en el programa nocturno Saturday night live para interpretar la versión de 10 minutos de la canción “All too well”. Varios de los famosos amigos de la cantante asistieron a su presentación en Saturday night live.

La propia Taylor compartió un video en su cuenta oficial de TikTok en el estudio del show. En este se la vio con su mejor amiga Selena Gómez. De igual forma, estuvieron presentes Blake Lively (directora del videoclip), Ryan Reynolds, Anya Taylor-Joy y la modelo Cara Delevigne. Asimismo, asistieron Sophie Turner y Joe Jonas, quien es expareja de la cantante.

El actor Joe Alwyn, actual pareja de Taylor, no asistió a la presentación. Se conoce que hace poco empezó la producción de su próximo proyecto The stars at noon.