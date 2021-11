Taylor Swift: esto hacía su expareja Jake Gyllenhaal durante el estreno de “All too well”

El viernes 12 de noviembre, Taylor Swift relanzó su aclamado álbum Red luego de casi una década. Entre varias sorpresas, lo más esperado por sus seguidores fue la versión de 10 minutos de la canción “All too well”, la cual se especula aborda la relación que tuvo la cantante con Jake Gyllenhaal.

El lanzamiento del álbum ha tenido a la artista con una agenda apretada. Entre la noche del jueves 11 de noviembre y la madrugada del 12, ella apareció en los programas nocturnos de Jimmy Kimmel y Seth Mayers. Simultáneamente, el disco estuvo disponible en plataformas de streaming a nivel mundial. Luego, en la tarde del 12 de noviembre se estrenó el disco que incluye la nueva versión de “All too well”, que es dirigido por la propia Taylor. En la noche siguiente, ella cantó esta pieza en Saturday night live.

¿De qué trata “All too well”?

El sencillo principal del relanzamiento de Red es una canción de diez minutos. Por más de una década, los fanáticos de Taylor especularon que esta retrataba su relación con el actor Jake Gyllenhaal. Ellos fueron pareja por unos meses durante 2010, cuando la cantante estaba cercana a cumplir los 21 años y el también productor tenía 29.

La versión extendida de la canción dio más pistas sobre la relación que inspiró a Taylor a componerla. En ella hace mención de la gran diferencia de edad entre ambos. El cortometraje que lo acompaña tiene como elenco a Sadie Sinc y Dylan O’brien. El último fue caracterizado de forma que se asemeja mucho al actor de Secreto en la montaña.

¿Dónde estaba Jake Gyllenhaal?

Durante el mismo fin de semana, la madrina de Jake, la famosa actriz Jamie Lee Curtis, compartió una imagen de él en Instagram. En esta figuran Jake y Maggie Gyllenhall en una alfombra roja. En la descripción de la publicación, la ganadora del globo de oro felicitó a los artistas por sus nuevos proyectos.

Muchos cibernautas criticaron a Jamie en los comentarios por subir la fotografía poco tiempo después de que Taylor Swift relanzara el álbum conocido que mostraría aparentemente la tumultuosa relación que tuvo con el actor de Spider-man.

Jake Gyllenhaal y su hermana Maggie en la alfombra roja. Foto: Jamie Lee Curtis

Durante el sábado 13 de noviembre, el actor de 40 años acompañó a su hermana a la premiación Hamilton behind the camera, en Los Ángeles. Maggie recibió el premio para mejor director de descubrimiento por su película The lost daughter.

Jake también presentó un galardón durante el evento. Subió al escenario para entregar el trofeo a mejor edición de sonido para el largometraje The Guilty’s, otorgado a Mandell Winter y David Esperanza.