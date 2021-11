Oasis estrena video inédito de “Wonderwall” en su famoso concierto de 1996 en Knebworth

La banda de britpop Oasis, actualmente disuelta, sigue manteniendo viva la historia musical de los hermanos Gallagher. Durante la tarde de hoy (14 de noviembre), se revelaron las imágenes exclusivas de la banda tocando “Wonderwall” , considerado por muchos como el más famoso de la banda, durante aquel concierto de dos días que reunió más de 250.000 personas por día.

Estas tomas pertenecen al disco que se lanzará el próximo viernes 19 de noviembre y al documental Oasis Knebworth 1996, que se estrenó en septiembre de este año. La película presenta un concierto de archivo nunca antes visto y entrevistas adicionales con la banda y los organizadores del concierto. Esta es una producción de Black Dog Films, con Noel y Liam Gallagher como productores ejecutivos.

Más detalles de Oasis Knebworth 1996

Oasis Knebworth 1996 se convirtió en el documental más taquillero de 2021 cuando se estrenó en los cines en septiembre. El material usado para desarrollar esta producción audiovisual viene de grabaciones completas de ambos conciertos de 20 canciones.

La banda ha publicado previamente los videos de “Some Might Say” y “Champagne Supernova”. Se ha anunciado el lanzamiento próximo de una versión de audio para las distintas plataformas de streaming. De igual forma, se pondrá a la venta un álbum en vivo llamado Oasis Knebworth 1996, que se lanzará digitalmente en CD y triple LP el 19 de noviembre a través de Big Brother Recordings.

Liam Gallagher anunció que ha terminado de grabar su tercer álbum en solitario

Liam Gallagher ha revelado, a través de sus redes sociales, que su tercer álbum en solitario, C’mon you know, ha sido grabado por completo. Está programado para ser lanzado el 27 de mayo de 2022.

Si bien aún no se conoce la lista completa de canciones para el próximo álbum, Gallagher ha enseñado dos títulos de canciones: “Better days” y “I wish I had more power”, este último tema será dedicado a su hermano y excompañero de banda, Noel Gallagher .