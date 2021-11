Nataniel Sánchez descarta ser parte del nuevo Al fondo hay sitio: “Yo no voy a volver”

Desde que se informó que Al fondo hay sitio podría volver a la televisión peruana con una nueva temporada, varios actores del elenco original se han pronunciado al respecto. La actriz Nataniel Sánchez, quien interpretó a Fernanda de las Casas, hizo una transmisión en vivo a través de Instagram para anunciar a sus seguidores que no participará.

“Fui feliz grabando Al fondo hay sitio, y sentir que estoy en sus corazones hasta ahora es una gran satisfacción para mí. Gracias por los mensajes deseando que vuelva mi personaje”, inició la artista.

Luego, confirmó que no será parte del elenco. ”Yo no voy a volver a estar en Al fondo hay sitio, si es que regresa a la televisión peruana. No sé si el proyecto se va a dar o no. No sé qué van a hacer”, agregó.

¿Por qué Nataniel Sánchez no estará en Al fondo hay sitio?

Nataniel Sánchez explicó que, debido a que se encuentra radicando en España y ha conseguido papeles en producciones de ese país, no tiene entre sus planes regresar al Perú para actuar en la serie con la que alcanzó la fama.

“Tengo compromisos aquí ya estipulados y por otras razones yo no formaría parte de Al fondo hay sitio si es que existe una novena temporada. Quería darme este tiempo para contarles personalmente”, expresó la actriz.

Nataniel Sánchez le desea suerte al elenco que estaría en Al fondo hay sitio

“No sé si Al fondo hay sitio va a volver con mis compañeros, pero, en caso así sea, les deseo mucha suerte, muchos éxitos. Y a ustedes, que disfruten de esta novena temporada si es que se hace”, finalizó la artista que en la ficción su personaje fue pareja de Joel Gonzales, interpretado por Erick Elera.