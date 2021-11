Magaly Medina muestra imágenes de Patricio Parodi y Luciana Fuster besándose

El 15 de noviembre, Magaly Medina presentó en su programa las imágenes que confirmarían un romance entre los integrantes de EEG Patricio Parodi y Luciana Fuster. Ambos fueron captados durante una fiesta realizada en Paracas.

“Ahí están los besos, cuando creen que nadie los está viendo”, comentó la periodista. Minutos después solicitó a su director que vuelva a colocar las imágenes.

“Esto es histórico. Hay que ver lo que tanto negaron, lo que tanto desmintieron. Ahí está. Ya no hay duda al respecto”, expresó.

Magaly Medina sobre Patricio Parodi y Luciana Fuster: Se cuidaban de que los grabaran

La figura de ATV puntualizó que las imágenes de Patricio Parodi y Luciana Fuster besándose no fueron grabadas por el equipo de Magaly TV, la firme. En ese sentido, hizo énfasis en cómo al día siguiente de la fiesta los integrantes de Esto es guerra mantuvieron su distancia con el objetivo de que no los capten juntos.

“Eran dos extraños dentro de un grupo. La frialdad. El hielo entre ellos para disimular ante el público. Querían mantener las apariencias”, indicó.

Magaly Medina dice que Luciana Fuster se cansó de las mentiras

La conductora de Magaly TV, la firme señaló que, durante la fiesta, Patricio Parodi se alejó de Luciana Fuster al pensar que estaban siendo observados, e hizo énfasis en cómo ella reaccionó.

“Sin embargo, ella en un momento se arrebata y dice: ‘Basta de mentiras, basta de hipocresías, yo voy con todo’”, comentó, y remarcó la frase que habría expresado la guerrera: “Con panadol (sin roche)”.

“Yo creo que ella se muere porque todos sepan que está con ‘Pato’, pero él no quiere, porque no quiere que sepan que no tiene códigos y no quiere quedar mal con Flavia (Laos), que ha puesto el pecho por él”, agregó.