Magaly Medina lamenta no haber podido asistir al concierto de Daniela Darcourt

Daniela Darcourt decidió regresar a los escenarios con dos conciertos que se realizaron el viernes 12 y sábado 13 de noviembre. La salsera tuvo como invitados a varios artistas nacionales, como Christian Yaipén, Eva Ayllon, César Vega y Renata Flores. Por este motivo, Magaly Medina decidió utilizar sus redes sociales para felicitar a la cantante y lamentar no haber podido asistir al espectáculo.

“Alfredo y yo te admiramos y lamentamos no haberte acompañado en tu reencuentro con tu público que te adora”, escribió la presentadora de espectáculos en una de sus historias de Instagram.

Además, la conductora publicó un video donde se ve a la salsera cantar en la sala de Magaly Medina en una pequeña reunión, con lo cual demostró la estrecha amistad que existe entre las dos figuras públicas.

Magaly Medina felicitó a la hija de María Pía Copello

La hija de María Pía Copello está de cumpleaños, por lo que Magaly Medina no dudó en felicitar a la pequeña y decidió enviarle un tierno saludo a través de las redes sociales, donde le deseó lo mejor a la menor. “¡Feliz cumpleaños, Cata bella! ¡Que nada ni nadie apague tu brillo!”, escribió en una de sus historias en las redes sociales.

Magaly Medina saluda a hija de María Pía Copello por su cumpleaños. Foto: Magaly Medina/Instagram.

Magaly Medina pide a bailarines no victimizarse por su crítica a Isabel Acevedo

El pasado 12 de noviembre, la conductora se tomó uno minutos de su programa para responder los cuestionamientos de los bailarines luego de haber criticado a la ganadora de El gran show. “Por supuesto que respeto la danza. ¿Qué creen que soy, una burra? No, me encantan las artes, me encantan muchísimo. Antes de hacer televisión me habría dedicado primero a eso, pero lo que sí no tolero es que engañen a la gente y todos se victimicen”, expresó Magaly Medina muy molesta porque, supuestamente, habían descontextualizado sus comentarios hacia Isabel Acevedo.