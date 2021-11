Alicia Machado revela detalles de la violencia que habría sufrido a manos de José Manuel Figueroa

El lunes 15 de noviembre, a pocas horas de la gala final del reality La casa de los famosos, una de sus participantes más mediáticas Alicia Machado acaparó la atención por el relato que hizo sobre la violencia que vivió años atrás.

Si bien, la coronada Miss Universo 1996 se abstuvo de dar el nombre del agresor, sí brindó los detalles y fechas suficientes para que sus compañeros (y los televidentes) den con la identidad del sujeto, quien no sería otro que el cantante José Manuel Figueroa, hijo mayor del fallecido Joan Sebastian, conocido como ‘El gran señor’. Hace unos años, la modelo expresó en una entrevista que su relación con Figueroa habría sido muy violenta.

Alicia Machado habla de la agresión

La reina de belleza venezolana Alicia Machado dijo que la relación con el agresor, a quien describió como un “misógino y golpeador de mujeres”, solo duró un mes y concluyó luego del violento episodio, ocurrido justo el día de su cumpleaños, el 6 de diciembre.

“El hijo de ‘El gran señor’ , me levantó la mano y me pegó, me dio un bofetón y me voló tres metros más allá. Después fue y me dio patadas”, explicó utilizando uno de los tantos apelativos de Joan Sebastián como son ‘El rey del Jaripeo’, ‘El poeta del pueblo’, ‘El poeta de Juliantla’ y ‘El huracán del sur’.