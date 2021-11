Kim Kardashian insinúa que Kris Humphries, quien fue su segundo esposo, es homosexual

El discurso de Kim Kardashian en la boda del ejecutivo en relaciones públicas Simon Huck y su prometido, Phil Riportella, realizada el 12 de noviembre en el Sunset Tower Hotel en West Hollywood, California, se ha vuelto viral en redes sociales debido a que la estrella de Keeping Up with the Kardashians bromeó sobre sus fallidos matrimonios con el productor musical Damon Thomas, el jugador de baloncesto Kris Humphries y, finalmente, el rapero Kanye West, algo que ya había hecho semanas atrás cuando fue invitada al programa Saturday night live.

“Cuando Simón me pidió que hablara (en la boda), estaba un poco confundida porque realmente no he entendido este asunto del matrimonio”, dijo la empresaria, que actualmente tramita su divorcio del padre de sus cuatro hijos, de 8, 5, 3 y 2 años. “No sé qué tipo de consejo creen que les voy a dar esta noche”, agregó para deleite de los invitados.

Kim Kardashian insinúa que Kris Humphries es homosexual

Sin embargo, la parte del discurso de Kim Kardashian que captó la atención fue aquella donde mencionó su fugaz matrimonio de solo 72 días con el jugador de los Boston Celtics.

“Honestamente, es tan agradable estar aquí para una boda gay. Quiero decir, no había ido a ninguna desde mi segunda boda”, expresó.

La boda de Kim Kardashian y Kris Humphries acaparó casi toda una temporada en Keeping up with the Kardashians. No obstante, su proceso de divorcio demoró dos años en concretarse, hasta que finalmente se logró en 2013, justo al inicio de su relación con Kanye West.