Estrella Torres revela que Tommy Portugal será su refuerzo en El artista del año

Estrella Torres fue una de las participantes que más de una sorpresa ha causado en la primera gala de El artista del año, el sábado 13 de noviembre. La cantante hizo su debut interpretando “El estúpido”, de Corazón Serrano, con el que se llevó los mejores halagos de los jurados del reality. Luego de ello, la cumbiambera declaró para las cámaras de América espectáculos que se lleva muy bien con Tommy Portugal e incluso aseguró que será su refuerzo en el programa de Gisela Valcárcel.

“Viene de refuerzo, ya hemos conversado . Llevamos una bonita amistad, es una persona muy profesional en lo que hace, muy respetuoso. Yo siempre le voy a desear lo mejor”, indicó.

Además, la cantante dejó en claro que su relación con Tommy Portugal no se terminó por Kevin Salas, con quien acaba de empezar una relación amorosa. “Yo he tenido un tiempo ya sola, solo que me veía con Tommy porque somos amigos, trabajamos juntos, me ayuda con mi producción musical. Por eso, pensaban que seguíamos juntos, pero no era así. Entonces, sí la pensé bien antes de iniciar una relación”, expresó.

Estrella Torres desea llegar a la final de El artista del año

Luego de haber hecho su presentación, Estrella Torres espera convertirse en la ganadora del reality de talento. “De aquí no paro hasta la final de El artista del año. Voy con todo, y practicaré duro en mi casa, en todos lados, para que todo salga bien en la siguiente gala”, manifestó para Trome.

Estrella Torres dedica presentación a su padre fallecido

La cumbiambera Estrella Torres recordó a su padre fallecido luego de haber entonado un mix de Corazón Serrano, agrupación musical a la cual perteneció hace unos años. “Esta presentación se la dedico a mi papito, yo sé que le hubiera gustado verme y ver todo eso que para mí es un sueño”, señaló.