El recordado señor Barriga, Edgar Vivar, abandonó una carrera para ser parte del elenco de El Chavo del 8

La comedia televisiva El chavo del 8, emitida en los años 70, es una de las series más exitosas que ha trascendido en el tiempo. Fue creada por el querido actor Roberto Gómez Bolaños, quien protagonizó al divertido y ocurrente Chavo. La serie se mantiene vigente hasta la actualidad y ha marcado la carrera de todos los actores, entre ellos Edgar Vivar, quien dio vida al señor Barriga, Ñoño, el Botija, entre otros.

A raíz de la serie de Roberto Gómez Bolaños, Edgar Vivar se abrió puertas en el mundo escénico mexicano y formó parte de telenovelas, películas, obras teatrales en México. Sin embargo, lo que no muchos sabían era que él anhelaba estudiar una carrera y que cuando logró ejercerla tuvo que dejarla para sumergirse en su verdadera pasión que es la actuación.

Edgar Vivar conoce el antes y después del actor que interpretó al entrañable Señor Barriga

¿Cuál fue la profesión que dejó el actor Edgar Vivar?

El querido actor mexicano siempre será recordado como el señor Barriga o Ñoño. Aun así, antes de consolidarse en el mundo de la actuación estudió Medicina e incluso se llegó a especializar en Ginecología, ejerciendo su carrera por dos años , según una entrevista que dio a Radio Capital en el 2017.

El querido actor comentó que tuvo que dejar la medicina para enfocarse en su verdadera pasión: la actuación. Foto: difusión

“Terminé Medicina. Ejercí dos años. Trabajaba en donde los demás se divierten: ginecólogo. Tuve un momento de confrontación conmigo mismo, sumamente difícil. Después de dos años de estar ejerciendo mi carrera, la demanda del programa empezó a ser muy grande, teníamos giras, recorrimos toda la República Mexicana y las principales capitales de Centro y Sudamérica. Estaba quitándole tiempo a la carrera de Medicina y me confronté, dije: ‘¿prefieres ser un actor mediocre o un médico mediocre?’ Opté por lo primero. Hay que arriesgarse, como todos los días ”, reveló a radio Capital.

¿Cuándo fue su primer encuentro con la actuación?

Se remonta a los años en preparatoria. El actor Edgar Vivar relató que cuando estaba en época escolar necesitaba cubrir unos créditos extra académicos y por eso se inscribió al teatro.

“Fui a la clase de teatro y (el profesor) me escuchó hablar, y pues tuve que subir al escenario, y me pidió tanto que subiera que ya no me volvió a bajar. Fue una experiencia muy determinante en mi vida”, recordó en una entrevista con Notimex en 2013.

Édgar Vivar extraña que El chavo del 8 no esté en la TV. Foto: difusión

Años más tarde, cuando ya empezaba a estudiar medicina, un cazatalentos lo descubrió y lo invitó a formar participar en un comercial. Luego, durante un trabajo publicitario conoció a Nacho Brambila, director de comercial (en esa época), quien era muy amigo de Roberto Gómez Bolaños; de ahí es como lo conoció y el resto es historia.