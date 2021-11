Christian Domínguez ironiza y responde a Elías Montalvo por decir que es mejor cantante

El último sábado 13 de noviembre, el reality El artista del año se estrenó y tuvo ingresos como el de Yahaira Plasencia, Estrella Torres, Cesar Vega, entre otros famosos más. Sin embargo, la primera gala tuvo a dos sentenciados: Elías Montalvo y Christian Domínguez.

Como se sabe, Domínguez es el coconductor del programa América hoy. Por ello, aprovechó unos minutos para referirse al integrante de Esto es guerra Elías Montalvo, quien sorprendió con su respuesta luego de que le preguntaran si creía que Christian era mejor cantante que él. “No creo”, sentenció.

Ante ello, Christian ironizó y expresó que esperará a que todo fluya. “Si me preguntaran a mí sobre un cantante que sé que es cantante, o un actor que sé que es actor, yo diría: ‘Bueno, sí, pero voy a dar mi batalla’. Por un tema de rivalidad no puedo decir: ‘No creo’, porque es como que, no sé, decirle a Adolfo Chuiman soy mejor actor que tú”, señaló. “Hay que dejar que todo fluya, que se demuestre”, añadió.

Luego de quedar en sentencia, Elías Montalvo reveló en el programa América espectáculos que la tiene muy difícil porque tendrá que enfrentarse a Christian Domínguez.

“Me veo en la final y se los advierto a todos, porque le pondré mucha disciplina y constancia. Ahora estoy en sentencia junto a Christian Domínguez. La tengo difícil porque es un artista con trayectoria. Tiene mucha cancha, pero no le tengo miedo a nadie”, contó a Trome.

El integrante de Esto es guerra Elías Montalvo sorprendió con sus comentarios ante la prensa. El joven tiktoker resaltó que la competencia se basa no solo en cantar, sino en demostrar talento en el baile y actuación.

“Su presentación de hoy fue cómoda. Solo cantó. El artista del año se basa en cantar, bailar y actuar. No la va a tener fácil”, detalló. Aclaró también que el líder de la Gran Orquesta no es mejor cantante que él.