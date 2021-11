Adele compartió más canciones de su próximo álbum 30 en especial de CBS

Adele ha vuelto a emocionar a sus seguidores al presentar las nuevas canciones que trae su próximo disco. La artista interpretó tres nuevas piezas de su próximo álbum 30 en el especial de CBS Adele: one night only, transmitido el pasado domingo 14 de noviembre. En esta oportunidad, los temas revelados durante el concierto fueron “I drink wine”, “Hold on” y “Love is a game”.

De igual forma, el especial de televisión incluyó una entrevista con Oprah Winfrey, anunciada como su “primera conversación televisada de gran alcance sobre su nuevo álbum, las historias detrás de las canciones, la vida después del divorcio, la pérdida de peso y la crianza de su hijo”.

Más detalles de Adele: one night only

La presentación de la artista fue una de las más esperadas por el público después de que se estrenará el videoclip oficial de “Easy on me”. El show incluyó un concierto en vivo de la cantante, en el que compartió públicamente algunas canciones de 30 por primera vez.

Adele interpretó una versión completa de “Hold on”, la canción que había sido lanzada como banda sonora del último anuncio navideño del servicio de mensajería de Amazon. Además, la artista aprovechó para presentar otros dos nuevos temas: “I drink wine” y “Love is a game”.

Después de su estreno en CBS, Adele: one night only ahora se transmite exclusivamente en Paramount +. Será seguido por un especial de televisión del Reino Unido, An audience with Adele, en ITV, que se emitirá el 21 de noviembre.

Adele habló sobre su divorcio con Oprah Winfrey

La cantante reveló detalles inéditos de su divorcio con Simon Konecki en 2019 durante su última entrevista con Oprah Winfrey. Según Adele, se vio afectada por la imagen idílica del matrimonio que se forjó en su mente. Esto la llevó a que, una vez se dio cuenta de que no era su caso, quisiera divorciarse.

“He estado obsesionada con el núcleo familiar toda mi vida porque nunca vine de uno. En todas estas películas y todos estos libros, cuando creces leyéndolos, eso es lo que debería ser. Yo solo, desde una edad muy joven, me prometí a mí misma que, cuando tuviera hijos, permaneceríamos juntos. Seríamos esa familia unida. Y lo intenté durante mucho, mucho tiempo”, señaló.

Adele se presentará en el programa musical de MBC

La intérprete de “Easy on me” será la invitada especial del programa surcoreano Music Core. Los seguidores del K-pop y de Adele ha mostrado su apoyo a la artista en las redes sociales. El 12 de noviembre, MBC publicó en su cuenta oficial de Twitter la participación de Adele con el canal televisivo surcoreano.

Esta sería la primera vez que la compositora se presente en dicho programa. El anuncio llega luego de que se le otorgara la certificación oficial de oro en Reino Unido por su sencillo “Easy on me”.