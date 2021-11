Yahaira Plasencia sentenció a Claudia Serpa en El artista del año: “Aquí es todo en un solo paquete”

Yahaira Plasencia fue la sorpresa en El artista del año, el último sábado 13 de noviembre, luego de haber estado alejada de la televisión por varios meses. La cantante fue elogiada por los jurados tras su presentación en el programa de Gisela Valcárcel. En este caso, los concursantes tuvieron la difícil decisión de enviar a uno de sus compañeros a sentencia. La salsera votó contra Claudia Serpa y contó cuáles fueron sus razones.

“Esto no es estrategia. Simplemente, he visto la presentación de cada uno de mis compañeros y e sto es El artista del año, canto, baile, musical, show, todo en un solo paquete. No todos lo han hecho, entonces esto va porque yo lo he visto así” , expresó.

De inmediato, Gisela Valcárcel preguntó. “¿A quién manda a sentencia? Y ya dijo las razones. ¡Voltea (cartel), Yahaira!”, indicó. La intérprete de “Cobarde” había escrito. “Claudia S”. Mientras que la integrante de El reventonazo de la chola lanzó una mirada de descontenta.

Yahaira Plasencia pide disculpas a nivel nacional

Durante su presentación en El artista del año, la cantante no dudó en tomarse unos minutos para disculparse a nivel nacional luego de haber participado en una fiesta en medio de la pandemia. “Quiero disculparme nuevamente a nivel nacional, con todas las personas afectadas. Sé que mucha gente ha perdido a sus seres queridos. Hay mucha gente que me dio la espalda, ahí me di cuenta quiénes son mis amigos y quiénes no”, aseveró.

Deyvis Orosco halagó la presentación de Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia sorprendió al entonar un mix de canciones de la Karol G. Tras su presentación, los jurados aplaudieron su talento y Deyvis Orosco comentó. “Ha sido la mejor manera de decirle a alguien que quería que no regreses que estás de vuelta. No olvides que lo que no te mata, te hace más fuerte”, señaló.