Yahaira Plasencia recibió rosas en su debut en El artista del año: “Ya tú eres mi ganadora”

Yahaira Plasencia debutó la noche de este 13 de noviembre como una de los siete participantes de la última temporada de El artista del año. Gisela Válcarcel estuvo comentando sobre su ingreso desde el comienzo del show y fue presentada como uno de los grandes jales de la nueva edición del reality. Durante su primera presentación hubo fallas notadas por el jurado, que le dio un puntaje regular.

Asimismo, sorprendió al volver a disculparse a nivel nacional por el incidente ocasionado hace siete meses. “Feliz de estar aquí en tu programa, pisar América TV es un gran avance para mi carrera (...) Sí la he pasado muy mal con toda esta presión mediática . Quiero disculparme nuevamente a nivel nacional por ese error durante la pandemia; cometí un error, pero sigo para adelante”, dijo la salsera.

Sin embargo, fue un detalle en el backstage que la misma cantante mostró en sus redes sociales lo que interesó a sus seguidores. Resulta que en una de sus historias publicadas en su cuenta de Instagram, Yahaira Plasencia mostró un arreglo floral con una tarjeta donde decía “Ya tú eres mi ganadora”.

Este hecho se lo hicieron llegar al periodista de espectáculos Samuel Suárez en su canal Instarándula. Una seguidora le escribió primero contándole lo sucedido. “Samu, mira, Yahaira tiene un nuevo galán, lindo detalle; ¿quién será?”, comentaron.

Yaha recibió un arreglo floral de un anónimo en su debut de El artista del año. Foto: Instarándula.

Luego, el popular ‘Samu’ mostró pantallazos de cibernautas que indicaban que horas antes del evento se vio al papá de la intérprete de “Y le dije no” en la tienda Rosatel del mall La Rambla en San Borja.

Yahaira Plasencia sentenció a Claudia Serpa

Durante el estreno del final de la última temporada de El artista del año, Yahaira Plasencia consideró a Claudia Serpa como una de las candidatas para la sentencia al asegurar que se necesita a un artista completo.

“Esto no es estrategia. Simplemente, he visto la presentación de cada uno de mis compañeros y esto es El artista del año, canto, baile, musical, show, todo en un solo paquete . No todos lo han hecho, entonces esto va porque yo lo he visto así”, expresó la salsera.

Yahaira Plasencia detalló que no vio un show completo en la presentación de Claudia Serpa. Foto: captura América TV.

Yahaira Plasencia pensó que no volvería a un programa de América TV

La salsera peruana Yahaira Plasencia se mostró nerviosa y emocionada durante su debut en la primera gala del programa sabatino de América TV. Aprovechó el espacio televisivo para agradecer la oportunidad y también para disculparse nuevamente por el incidente de hace siete meses donde se vio involucrada en una reunión social durante pandemia.

Yahaira Plasencia hace mea culpa por sus errores del pasado. Foto: captura América TV