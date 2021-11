Yahaira Plasencia: “No pensé que América Televisión nuevamente me iba a abrir las puertas”

Yahaira Plasencia volvió por todo lo alto a América televisión luego de su abrupta salida de Esto es guerra. La salsera, quien quiso enviar a sentencia a su contrincante Claudia Serpa, impresionó al jurado de El artista del año con un mix de Karol G y una canción criolla de Eva Ayllón. La intérprete de “Y le dije no” fue elogiada por Deyvis Orosco.

Al finalizar el programa, los participantes tuvieron un encuentro con la prensa, donde la joven artista se mostró agradecida por volver a su antigua casa tras el escándalo que protagonizó en su fiesta de cumpleaños durante la pandemia al intentar ocultarse en la maletera de un auto.

La cantante Yahaira Plasencia se sinceró y dijo que le causó mucha sorpresa haber sido nuevamente llamada para un reality de América TV.

“No pensé que América Televisión nuevamente me iba a abrir las puertas , pero sobre todo GV producciones, Gisela y su programa. Estoy muy agradecida y contenta, a darle con todo”, dijo.

Sobre su primera presentación, Yahaira Plasencia reveló que sintió la presión, ya que reconoció que no es fácil cantar y bailar.

“Nerviosa, pero estoy feliz, contenta de poder regresar . Recordar estos temas del pasado siento que me jugó en contra, pero bien, era una forma de botar todo. No es fácil cantar y bailar a la vez, pero estoy tranquila, vamos a ir mejorando poquito a poquito”, comentó.

Yahaira Plasencia sobre Claudia Serpa: “Es una competencia”

Yahaira Plasencia explicó por qué votó para enviar a sentencia a Claudia Serpa. La salsera señaló que los competidores tienen que destacar en canto y baile. Además, aclaró que no tiene nada en contra de sus compañeros.

“Mi votación fue para Claudia (Serpa) porque solamente vi una balada, yo quiero entender bien el formato de lo que se está pidiendo aquí que es baile, canto y todo eso, al final cada uno hace lo que el profesor le pide. No tengo nada en contra de nadie. Es una competencia, yo me llevo súper bien con todos” , explicó en conferencia.

Yahaira Plasencia recuerda escándalo de la maletera

Tras su retorno a El artista del año, Yahaira Plasencia hizo un mea culpa sobre la fiesta a la que asistió por su cumpleaños durante la pandemia.

“Uno de mis peores errores es ser tan confiada, no me justifico, cometí un error. La pasé mal, no es la primera vez que siento esta presión mediática. Quiero disculparme nuevamente a nivel nacional con todas las personas afectadas. Sé que mucha gente ha perdido a sus seres queridos. Hay mucha gente que me dio la espalda, ahí me di cuenta quiénes son mis amigos y quiénes no”, dijo durante el programa de Gisela Valcárcel.