Yahaira Plasencia: escándalo de la maletera, expulsión de EEG y reivindicación en El artista del año

Yahaira Plasencia se ha convertido en una de las exponentes de salsa urbana más conocidas de todo el Perú y, por ello, cada uno de sus pasos está siempre en la mira del ojo público. Un ejemplo de esto es su reciente ingreso a la nueva temporada de El artista del año el último sábado 13 de noviembre. Tras este suceso, los cibernautas han empezado a recordar algunas de las polémicas que protagonizó la cantante de 27 años en los últimos meses.

Yahaira Plasencia se escondió en maletera de auto

El 24 de abril de este año, la Policía intervino una fiesta covid en Cieneguilla, a la que asistió la cantante, junto a otros tres integrantes de Esto es guerra (Pancho Rodríguez, Ximena Peralta y Facundo González), para celebrar su cumpleaños. Lo que más llamó la atención de aquel evento fue que Yahaira Plasencia se escondió en la maletera de un auto para no ser descubierta. Cabe precisar que, hasta ese momento, no estaban permitidas las reuniones sociales en el país debido al alto incremento de contagios por coronavirus.

Posteriormente, la artista extendió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, a través del cual pedía perdón por su mal comportamiento. “Quiero extender mis disculpas, principalmente a la Policía Nacional... Pido perdón, una vez más, a Dios, porque soy consciente de no estar aprovechando las oportunidades que día a día me regala; a mis padres, porque no merecen pasar por todo esto por una mala decisión y; por último, a ustedes (sus fans)”, señalaba la publicación.

"Llegó el día", fue el mensaje que escribió Yahaira Plasencia al compartir las imágenes. Foto: composición Instagram/ captura Latina

Yahaira Plasencia es expulsada de Esto es guerra

Como consecuencia de haber asistido a la fiesta covid en Cieneguilla, Yahaira Plasencia fue suspendida de Esto es guerra, al igual que Pancho Rodríguez, Facundo González y Ximena Peralta.

Johanna San Miguel se refirió al polémico suceso durante la transmisión de EEG con duras palabras. “Nos sentimos profundamente decepcionados, fastidiados, tristes y muy avergonzados... A título personal, espero que no vuelvan más. Esto no se puede repetir jamás”, acotó.

Luego de algunos meses Pancho Rodríguez y Facundo González se reincorporaron a la competencia; sin embargo, la salsera no volvió a aparecer más en el reality de América TV.

Yahaira Plasencia deja los escándalos para impulsar su carrera

Con el fin de que su nombre sea escuchado por su música y no por sus escándalos, Yahaira Plasencia se enfocó en impulsar su carrera como solista. Lanzó el tema “Dime”, con el que lidero los rankings en Puerto Rico, Ecuador y Canadá; participó en el remix de “Sola”, junto al reguetonero colombiano KAMM y, además, tuvo la oportunidad de conocer a Marc Anthony, uno de los grandes íconos de la salsa a nivel mundial.

Yahaira Plasencia llegó al programa Mujeres al mando para promocionar su nueva canción “Dime”. Foto: Yahaira Plasencia / Instagram

Yahaira Plasencia reaparece en El artista del año y pide perdón

Tras alejarse de televisión y dedicarse cien por ciento a su carrera como solista, Yahaira Plasencia reapareció en El artista del año y pidió disculpas a nivel nacional por el escándalo de la maletera que protagonizó meses atrás.

“Quiero disculparme nuevamente a nivel nacional, con todas las personas afectadas. Sé que mucha gente ha perdido a sus seres queridos”, manifestó la intérprete de “Y le dije no” antes de realizar su debut en el programa de Gisela Valcárcel.