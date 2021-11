Taylor Swift: la cantante rompe dos récords en Spotify con Red (Taylor’s version)

Durante el pasado 13 de noviembre, los representantes de Spotify informaron que Taylor Swift rompió dos récords de la aplicación de streaming, después del lanzamiento de su nuevo álbum regrabado Red (Taylor’s version). Este disco se estrenó el pasado viernes 12 de noviembre, junto con el cortometraje All too well: the short film.

Uno de ellos fue el récord del álbum más reproducido en un día por una mujer en la historia de Spotify. Red (Taylor’s version) logró eso al recoger más de 90,8 millones de reproducciones el primer día. Un detalle curioso es que es la misma artista la que poseía el récord previamente.

Folklore, el disco de Swift lanzado en julio de 2020, fue el primero en ser reconocido. No obstante, Red ha logrado sacarle una ventaja notoria a Folklore, que tenía apenas 78,7 reproducciones cuando ganó el título hace 16 meses.

Taylor Swift interpretó en vivo All too well en la última edición de Saturday night live

Taylor Swift se presentó en el show nocturno Saturday night live (SNL) para interpretar la versión de 10 minutos de “All too well”, una de las canciones más aclamadas por sus fanáticos, el pasado sábado 13 de noviembre.

El tema pertenece al álbum recién estrenado Red (Taylor’s version) y posee un videoclip oficial que fue publicado bajo el formato de cortometraje. Este evento se dio un día después de la premier de su cortometraje All too well: the short film en Nueva York.

Taylor Swift estrenará nuevo videoclip bajo la dirección de Blake Lively

La artista ha anunciado que, el próximo lunes 15 de noviembre, estrenará un nuevo videoclip bajo la dirección de Blake Lively, actriz conocida por su interpretación de Serena Van der Woodsen en la serie Gossip girl.

“¡Sorpresa! Nuevo video musical mañana a las 10.00 a. m. Finalmente puedo trabajar con la brillante, valiente y perversamente divertida @blakelively en su debut direccional. Únete a nosotras mientras hacemos un brindis, y un poco de infierno”, dijo la cantante en un post de su cuenta oficial de Instagram.