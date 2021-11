Taylor Swift estrenará nuevo videoclip con dirección de Blake Lively

La autora de “All too well” no deja de anunciar nuevas sorpresas con el relanzamiento de su nuevo disco Red (Taylor’s version), es por ello que el día de mañana, 15 de noviembre, estrenará nuevo videoclip con el debut como directora de Blake Lively, actriz conocida por su interpretación de Serena Van der Woodsen en la serie Gossip Girl.

“¡Sorpresa! Nuevo video musical mañana a las 10.00 a. m. Finalmente puedo trabajar con la brillante, valiente y perversamente divertida @blakelively en su debut direccional. Únete a nosotras mientras hacemos un brindis, y un poco de infierno”, fue lo que escribió Taylor Swift en su Instagram.

El videoclip que se verá mañana será sobre la canción “I bet you think about me”, sacada del “baúl”, como ella dice, y estrenada en esta nueva versión de su disco Red. El tema también esta interpretado por el cantante de country estadounidense Chris Stapleton.

"Apuesto que piensas en mí" es la traducción en español del videoclip que estrenará Taylor Swift mañana. Foto: Taylor Swift / captura YouTube

En el adelanto se puede observar una torta blanca, similar a las de matrimonio, que luego es rasgada por una mano con un anillo y nos deja ver un relleno de color rojo. Los fans están especulando que se trataría de un video más donde nos revelaría pistas sobre la relación de ella y el actor Jake Gyllenhaal.

Como se sabe, Gyllenhaal y Swift estuvieron en una relación de tres meses en el año 2012, cuando la cantante tenía 20 años y él 29. La relación no habría terminado bien, debido a que el actor le fue infiel y rompió con ella. Se dice que de esa ruptura amorosa la cantante se inspiró para crear todo el disco Red.