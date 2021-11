Shirley Arica revela el motivo por el que pidió que no voten por ella en El poder del amor

La modelo Shirley Arica sorprendió a todos al pedir que dejen de votar por ella en El poder del amor, donde es una de las participantes favoritas. Tras ello, apareció en sus redes sociales para explicar por qué desea salir del reality de Turquía. La popular ‘Chica realidad’ mencionó que desea regresar al Perú para ver a su hija, pues están separadas desde que empezó el programa.

“La verdad que no tendría por qué aclarar nada, pero lo voy a hacer por ciertos comentarios, y no son uno, son varios, que me vienen llegando”, dijo Shirley Arica en Instagram.

“A ver, yo puedo querer muchísimas cosas, pero no depende de mí. Soy mamá y, para las que son mamás, me van a entender: nunca en mi vida he estado separada tanto tiempo de mi hija y la extraño con el alma, es natural lo que yo estoy sintiendo” , agregó.

Asimismo, Shirley Arica aseguró que su decisión de dejar el reality turco no se debe a un integrante en especial de ahí, sino por temas familiares.

“ Querer irme para estar con ella, besarla y abrazarla. No tengo un motivo, no es por alguien especial que yo me quiera ir, dejen de crearse cuentos en la cabeza , dejen de estar metiendo a terceras personas que no tienen nada que ver en lo que yo pueda querer o en lo que yo estoy sintiendo ahorita”, explicó Shirley Arica.

Sin embargo, la modelo mencionó que continuará en el programa hasta cuando sea posible. “Seguiré hasta donde no pueda más... lo dejo en manos de Dios”.

“Y si escribí eso fue porque fue una forma de desahogarme... ocurrió un tema en Perú y me puse muy triste” agregó.

¿Qué dijo Shirley Arica?

Shirley Arica es una de las integrantes favoritas del reality turco El poder del amor, por lo que tiene gran posibilidad de poder llegar a la final. Sin embargo, sorprendió a más de uno cuando pidió a sus seguidores que no voten por ella en el programa.

“No veo la hora de regresar a mi país, y a las personas que me apoyan les pido que ya no voten por mí. Ojalá esta semana pueda regresar. No llegué aquí por ganarme un premio, y lo que vine a experimentar ya lo hice y siento que ya cumplí mi tiempo aquí... Extraño mucho y muero por volver”, escribió a través de sus historias en las redes sociales.

Shirley Arica asegura que no llegó al reality del amor por el premio, sino a ganar experiencia. Foto: Shirley Arica/Instagram.

Magaly Medina felicita a Shirley Arica por su éxito en El poder del amor

El pasado 12 de noviembre, Magaly Medina entrevistó a Shirley Arica, donde destacó su participación en la casa del amor.

“Es que tus compañeros del reality no han sabido que tú has sido formada en las canteras de Chollywood. En Chollywood, hay que ser bien brava para subsistir. Yo creo que todas no te han llegado ni a los talones porque tú estás derramando lisura, así como la flor de la canela”, indicó.