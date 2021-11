Shirley Arica pide a sus seguidores dejar de votar por ella en el reality El poder del amor

A pesar de ser una de las favoritas para ser la absoluta ganadora de El poder del amor, la chica reality Shirley Arica sorprendió a sus seguidores de Instagram con un peculiar pedido sobre su participación en el reality turco. La modelo aseguró que ya no desea seguir en competencia porque quiere regresar a Perú para encontrarse con su hija, a quien extraña demasiado.

“No veo la hora de regresar a mi país y a las personas que me apoyan les pido que ya no voten por mí. Ojalá esta semana pueda regresar. No llegue aquí por ganarme un premio y lo que vine a experimentar ya lo hice y siento que ya cumplí mi tiempo aquí... Extraño mucho y muero por volver”, escribió a través de sus historias en las redes sociales.

La influencer lleva cerca de cuatro meses en Turquía, donde se ha enfrentado a muchos de sus compañeros en la casa del amor. Sin embargo, en varias ocasiones ha resaltado que le ha costado alejarse de su familia y, sobre todo, de su hija a quien extraña mucho.

Shirley Arica asegura que no llegó al reality del amor por el premio, sino a ganar experiencia. Foto: Shirley Arica/Instagram.

Magaly Medina felicita a Shirley Arica por su éxito en El poder del amor

El pasado 12 de noviembre, Magaly Medina entrevistó a Shirley Arica donde destacó su participación en la casa del amor. “Es que tus compañeros del reality no han sabido que tú has sido formada en las canteras de Chollywood. En Chollywood, hay que ser bien brava para subsistir. Yo creo que todas no te han llegado ni a los talones porque tú estás derramando lisura, así como la flor de la canela”, indicó.

Shirley Arica recibe sorpresa de sus seguidores de todo el mundo

La modelo Shirley Arica recibió el saludo de sus fans de Perú, Estados Unidos, Japón, Italia y otros países. Pero los mensajes de su madre e hija hicieron romper en llanto a la influencer, quien se encontraba en la casa de El poder del amor en compañía de Austin Palao.