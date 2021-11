Britney Spears: ¿qué sigue en su vida después de lograr su libertad? Su Instagram da pista para saberlo

El 12 de noviembre, Britney Spears finalmente logró tener su libertad. Después de estar casi 14 años bajo la tutela de su padre, el tribunal de California le otorgó control de su propia vida y ahora muchos fanáticos se preguntan qué sigue en la vida de la ‘Princesa del Pop’, ya que ella no ha dado ninguna entrevista en años, rara vez hace apariciones públicas y actuó por última vez en octubre de 2018.

Lo que podemos saber de la superestrella, que cumplirá 40 años el 2 de diciembre, viene de su red social Instagram, donde cuenta con más de 36 millones de seguidores. Desde su mansión en Los Ángeles, nos deja ver algunas veces videos haciendo piruetas o rutinas de baile. Además, también habla sobre las esperanzas y los sueños que tiene.

En setiembre de este año, Spears anunció con su matrimonio con Sam Asghari. En tanto, a principios de esta semana nos reveló que Donatella Versace estaba diseñando su vestido, aunque aún no se tiene conocimiento sobre la fecha de la boda.

Britney Spears y Sam Asghari se comprometieron en el mes de setiembre y la cantante no dudó en mostrar su anillo de compromiso. Foto: AFP

También mencionó que le gustaría tener otro hijo. Asimismo, en junio de este año, reveló a la jueza de Los Ángeles que la obligaron a mantener un DIU anticonceptivo.

¿De vuelta al escenario?

Los fanáticos de Britney quieren verla de nuevo en el escenario. Por dicha razón, se preguntan si es que planea un nuevo lanzamiento de música o algunas presentaciones, ya que desde el 2016 la cantante no ha realizado ninguna producción. En el 2019, canceló abruptamente su regreso a Las Vegas, haciendo una pausa profesional indefinida.

En julio escribió en Instagram: “No actuaré en ningún escenario con mi papá encargándose de lo que digo, hago o pienso!!!!”.

En esa línea, una publicación de Page Six citó recientemente a una fuente allegada a la cantante, quien afirma que Spears “quiere hacer música y actuar de nuevo”; sin embargo, “no es su principal prioridad en este momento y no lo ha sido durante mucho tiempo”.

¿Lo contará todo?

La cantante debe resolver cuentas financieras, ya que según The New York Times, Spears debe pagar más de un millón de dólares al gran número de abogados que la apoyo en su búsqueda de su libertad. Es por ello que es posible que la cantante emprenda acciones legales contra su padre, algo que insinuó aunque no ha dado pasos formales en esa dirección.

Por otro lado, Britney comentó que le llegaron guiones para televisión y cine sobre su historia. No obstante, la artista respondió que aún no tenía interés en que alguien la interprete.