Pedro, el escamoso: qué fue de la vida de Miguel Varoni tras protagonizar la exitosa telenovela

En el año 2001 la telenovela colombiana Pedro, el escamoso causó furor a nivel internacional por las ocurrencias del personaje protagónico interpretado por Miguel Américo Belloto Gutiérrez, mejor conocido artísticamente como Miguel Varoni.

El actor recientemente reapareció en las pantallas para una entrevista de Telemundo, donde comentó sobre el uso de las armas de fuego en los sets de TV a propósito del accidente vivido por Alec Baldwin. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el gran cambio físico que lució el artista de 56 años, pues como se recuerda, Varoni se caracterizó por su silueta fornida; en cambio, actualmente se mostró con varios kilos menos.

Por ello, a propósito de este hecho que no pasó desapercibido en el mundo del espectáculo, les contaremos qué fue de la vida de este recordado actor.

Miguel Varoni interpretó a Pedro Coral Tavera en la telenovela Pedro el Escamoso. Crédito: Caracol Televisión

¿En qué otras producciones apareció Miguel Varoni?

Luego de su exitosa participación en Pedro, el escamoso, Miguel Varoni ha sido parte de diversas producciones de Telemundo.

Te voy a enseñar a querer, Decisiones, Los Vitorinos, Más sabe el diablo, la casa de al lado, Corazón valiente, Marido en alquiler, entre otras, son algunas de las series y telenovelas por las que ha pasado el artista.

Además, no se puede dejar de nombrar la afamada serie El señor de los cielos, en la cual interpretó a Leandro Quezada.

Miguel Varoni: vicepresidente creativo de Telemundo

Miguel Varoni, además de ser actor, también cumple una función muy importante en Telemundo, ya que es vicepresidente creativo de dicha cadena televisiva. A raíz de la pandemia del coronavirus, muchos rubros se vieron afectados, como es el caso de la televisión, donde se tuvo que poner un alto a las producciones debido a los protocolos.

Debido a ello, Varoni, luego del retorno a las grabaciones de Telemundo, mencionó la importancia del contenido en la vida de las personas.

“Hay algo que sí está demostrado, y que se vio en la pandemia, y es que la gente está ávida de contenido. No hay nada que hacer… todos los directivos dicen ‘necesitamos más contenido, más contenido’”, manifiesta el ejecutivo, que recuerda que en los últimos meses ha aumentado el consumo de televisión abierta, cerrada y en internet.

Miguel Varoni Foto: Instagram

Vida personal de Miguel Varoni

Actualmente, Miguel Varoni está casado con la actriz Catherine Siachoque, con quien se unió en matrimonio en el año 1997. Los artistas se han convertido en una de las parejas más estables de la farándula internacional y constantemente reflejan su amor en redes sociales.

Asimismo, los esposos no han querido tener hijos, pero ello no ha sido motivo para que la pareja no disfrute de un feliz matrimonio.

“No nos interesa, porque tenemos derecho a no querer tener hijos, si una pareja no desea tener hijos ni quiere adoptar pienso que merece respeto; ojo, eso no significa que mi posición mañana no cambie ni que quiera tener o adoptar un hijo; hoy te respondo por hoy”, señaló en el programa Suelta la sopa.