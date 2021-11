Pedro Capó lanzó “Gracias”, su nuevo sencillo musical que tiene un gran mensaje detrás

El cantante puertorriqueño Pedro Capó, quien logró el reconocimiento internacional cuando lanzó el tema “Calma” en 2018 junto a Farruko, regresa con fuerza al estrenar su último sencillo musical llamado “Gracias”, que forma parte de su sexta producción discográfica.

Durante una entrevista con CNN, brindó todos los detalles de este nuevo lanzamiento y la historia detrás de la canción que, según afirmó, tiene un trasfondo social relacionado al contexto actual en el que nos encontramos por la pandemia de la COVID-19.

“(Sobre) la canción, yo siento que es lo que piden los tiempos. Es lo que me pedía a mí ese momento de expresión y creatividad (...) Ha sido un tiempo denso y, a veces, nos toca reconectar con las cosas más sencillas , (como) las primeras palabras que nos enseñó nuestra mamá gracias, por favor, bendición”, manifestó Capó.

El cantante contó que la gratitud es una parte primordial de su día a día, pues son las primeras palabras que pronuncia al despertarse y se ven plasmadas en la letra de la canción que estuvo inspirada en sus padres.

“Viene de una necesidad personal, es lo que me funciona a mí; yo me levanto por la mañana, independientemente de lo que esté sucediendo en mi vida, abro los ojos, doy gracias por eso mismo, por abrir los ojos, por un cafecito y ya me día ha tomado un giro positivo. Entonces (es) una invitación también de cierta manera y una celebración a las cosas que realmente valen en la vida (sic)”, sostuvo.

El acertijo que descifró Capó gracias a su tema musical

Al principio de la canción, el artista dice “desciframo el acertijo, mijo” y comenta a Zona Pop CNN que es una referencia a las grandes enseñanzas que le dejó su padre y al que también nombra unos segundos después en el mismo verso.

“A mi viejo allá en el cielo, los consejos que me dijo. Gracias a tus enseñanzas, si la ca**, me corrijo. Fijo el ojo, voy a todo, consigo mis objetivos. Nos zumbamos y si fallamos, desciframo’ el acertijo, mijo. Desciframo’ el acertijo, mijo”, canta Pedro Capó en “Gracias”.

El ambiente de su tema está ambientado en un tiempo pasado donde sale disfrutando de la familia y los amigos. Por lo que, el acertijo del que habla es de lo que el dinero no puede comprar: el amor y la felicidad.

“El secreto de la vida, el verdadero éxito: el contar nuestras bendiciones. Todos somos exitosos, todos tenemos la capacidad de ser exitosos si ponemos el enfoque donde va . Y mi viejo siempre tenía esa actitud. Todos pasamos por dificultades, pero todos tenemos alternativas, todos podemos sobrepasar esas situaciones. Y con la gratitud en el corazón, en conciencia, pues se hace, se hace mucho más fácil”, expresó el artista.

Un artista bilingüe con influencias de pop-rock

Pedro Capó demostró en sus anteriores producciones que puede crear temas con sencillas letras, una historia común y que logren conectarlo con sus raíces. Esta vez quiso incluir el idioma inglés en dos versos de la canción “Gracias”.

“Yo trato de que el proceso siempre sea lo más orgánico posible, honesto, sin forzar, sin pretender. El inglés es parte de mi vocabulario. Viví muchos años en Estados Unidos , la mamá de mis niños es americana. En la casa se hablaba mayormente inglés, así que así salió”, precisó el artista de 41 años.

Asimismo, reveló que para el proceso creativo de creación de sus canciones suele lanzar palabras al aire; todo lo que salga del subconsciente lo va anotando, y justo así es como decidió lanzar una parte en inglés porque fluyó.

“Esa parte me salió en inglés y así... La sentimos natural. Yo siempre he estado con inquietud así de meter spanglish en una que otra ocasión. Lo hice en ‘Day by Day’, lo he hecho en otros temas y pues aquí se hace de esa manera”, agregó el cantante ganador del Latin Grammy.