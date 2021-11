Michelle Alexander sobre Melissa Paredes: “No tenemos alguna producción con ella por ahora”

Melissa Paredes debutó en el mundo de la actuación gracias a Michelle Alexander, quien la llamó para protagonizar la novela Ojitos de hechiceros luego de haber visto a la modelo en el programa de Gisela Valcárcel en 2018. La productora quedó impresionada por el talento de la ex reina de belleza y no dudó en darle una oportunidad.

Sin embargo, la exconductora de América hoy no solo trabajó en esa producción de Michelle Alexander. Paredes también protagonizó las dos temporadas de la novela Dos hermanas. Ante este vínculo laboral, la productora fue consultada si tras el escándalo de la influencer a raíz del ampay con el bailarín Anthony Aranda, aún la consideraría para sus próximos proyectos.

“Ella comenzó y destacó su carrera con nosotros. A Melissa le deseo lo mejor y ojalá que solucione los problemas familiares que tiene, pero por ahora no tenemos ningún plan con ella. No tenemos previsto ninguna producción con ella por ahora” , comentó a Trome.

No obstante, la directora de Del Barrio Producciones dejó en claro que no existe ningún veto, ni le ha cerrado las puertas a Melissa Paredes.

“Cada guion tiene determinados perfiles de personajes y nosotros buscamos los actores y actrices que se adecúen. Yo no le cierro las puertas a nadie, jamás haría eso . Como no tendría problema en llamar a otro actor, no vivo pensando en Melissa Paredes , en qué personaje va a hacer, no vivo pensando en Sebastián Monteghirfo, pienso en la historia y de acuerdo a la historia se hace casting y se decide”, explicó Michelle Alexander.

Melissa Paredes contenta tras conciliación con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba llegaron a un acuerdo en la conciliación del último jueves 11 de noviembre. La modelo aseguró sentirse más tranquila por el resultado. Estoy muy contenta por el bienestar de mi hija, porque a final la verdad siempre se sabe (...) Todo está bien, gracias a Dios”, comentó para las cámaras de Amor y fuego.

Papá de Rodrigo Cuba sobre Melissa Paredes: Tiene una imagen manchada

Jorge Cuba, padre del futbolista Rodrigo Cuba, conversó con Amor y fuego y señaló que Melissa Paredes dañó su imagen tras aparecer en un ampay con el bailarín Anthony Aranda.

“Su imagen ya ha sido manchada por su conducta (...) La única culpable es ella por la infidelidad y aquí ha faltado al matrimonio. Rodrigo quiere lo mejor para su hija, pero no vamos a aceptar chantajes”, dijo.