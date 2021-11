Magaly Medina saludó a la hija de María Pía Copello por su cumpleaños

Magaly Medina se animó a dedicarle unas tiernas palabras a la menor de las hijas de María Pía Copello, con quien mantiene una amistad muy cercana. En esta ocasión, la periodista saludó a la pequeña por su cumpleaños.

Magaly Medina se dirigió a Catalina, deseándole un feliz día y recordándole que mantenga esa alegría que la hace brillar con luz propia. “¡Feliz cumpleaños, Cata bella! ¡Que nada ni nadie apague tu brillo!, escribió Medina en una historia desde su cuenta de Instagram.

Magaly saludó a la hija de María Pía Copello por su cumpleaños

La conductora María Pía Copello compartió un Tik Tok de su hija celebrando su séptimo cumpleaños junto a su familia. “Hoy es cumple de mi Catita. Mi compañerita de aventuras, la que me muestra sus nuevas tendencias. Hijita de mi corazón, quiero verte sonreír siempre y seguir siendo la niña noble y tierna que eres. Llegaron los 7 años”, escribió Copello en sus redes sociales.

Magaly Medina habló sobre la participación de Shirley Arica en El poder del amor

La modelo Shirley Arica conversó con Magaly Medina sobre su éxito en el reality El poder del amor. La conductora felicitó a Arica por ser una de las favoritas a ganar la competencia e invitó al público a votar por la peruana. Además, resaltó que su experiencia en el Perú la ha permitido brillar en Europa.

“Es que tus compañeros del reality no han sabido que tú has sido formada en las canteras de chollywood, en chollywood hay que ser bien brava para subsistir. Yo creo que todas no te han llegado ni a los talones, porque tú estás derramando lisura, así como la flor de la canela”, señaló Medina durante la conversación.

Magaly Medina respondió a las criticas de bailarines

El último viernes 12 de noviembre, Magaly Medina dio sus comentarios sobre un Tik Tok que se hizo famoso en el que ella hablaba sobre Isabel Acevedo en Reinas del show. La conductora dejó en claro que respeta las artes y que su mensaje fue dirigido únicamente a la empresaria.

“Por supuesto que respeto la danza, ¿qué creen que soy, una burra? No, me encantan las artes, me encantan muchísimo. Antes de hacer televisión me habría dedicado primero a eso, pero lo que sí no tolero es que engañen a la gente y todos se victimicen”, afirmó la conductora.