Julián Alexander a Ethel Pozo: “Cada vez que sonríes, el que se enamora soy yo”

¡No oculta su amor! En más de una oportunidad, Ethel Pozo ha gritado a los cuatro vientos su felicidad por la relación que tiene con Julián Alexander, con quien se comprometió hace unos meses. Sin embargo, esta vez, el hermano de Michelle Alexander no dudó en presumir su amor en redes sociales y asegurar que está más enamorado que nunca.

Con una fotografía en sus historias de Instagram, el hermano de la productora le dedicó un amoroso mensaje a la conductora de América hoy.

“Me dijeron que para enamorarte tenía que hacerte reír, pero cada vez que sonríes, el que se enamora soy yo” , se lee en la imagen que publicó Julián Alexander, donde aparece junto a su amada novia.

Publicación de Julián Alexander Foto: Instagram

Ethel Pozo sorprendida con talento culinario de Julián Alexander

A través de Instagram, Ethel Pozo compartió un video donde aparece su novio Julián Alexander preparando lasaña. Ella se mostró sorprendida por el talento culinario de su prometido y no dudó en exponerlo con sus seguidores.

“Buenos días, ¿cómo están? Espero que súper felices en familia. Les cuento algo, el día de ayer he tomado conocimiento que mi novio Julián, que dice que cocina, no solo cocina, sino que le encanta cocinar... Entonces, le dije: ‘A las pruebas me remito, ver para creer’”, dijo en el video que grabó la hija de Gisela Valcárcel.

¿Cuándo se casará Ethel Pozo con Julián Alexander?

Tras sorprender con la noticia de su compromiso, Ethel Pozo, si bien no dio una fecha exacta, comentó en qué año podría llevarse a cabo su matrimonio con Julián Alexander. La conductora de América hoy fue abordada por las cámaras de Magaly Medina y consultada sobre el tema.

“No, todavía. El próximo año”, sostuvo Ethel.