J Balvin se compromete a ayudar a los afectados por las lluvias en Colombia: “Me duele ver esto”

¡Se solidariza! J Balvin se mostró muy afectado por la situación que están atravesando varias familias de Colombia a causa de las fuertes lluvias que se han registrado en varias ciudades de Colombia y que ha provocado que el país cafetero se encuentre en emergencia. Es por ello que, a través de sus redes sociales, el cantante urbano anunció que buscará la forma de ayudar a sus compatriotas.

En una publicación de Instagram, el intérprete expresó su preocupación por lo que está ocurriendo en su país.

“Mi Medellín, me duele ver esto, estás en mis oraciones y voy a hacer lo que esté en mis manos por ayudar a la comunidad” , escribió el colombiano y compartió un video donde se puede ver la magnitud del mencionado desastre natural.

Publicación de J Balvin Foto: Instagram

J Balvin pide perdón por canción machista y racista

J Balvin rompió su silencio y habló sobre el lanzamiento de su canción titulada “Perra”, su último tema donde colaboró con la caribeña Tokischa. El sencillo fue calificado por diversas comunidades y público en general como machista y racista, por la letra de sus versos y el video que luego fue borrado de YouTube.

“Quiero ofrecerles mil disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente a las mujeres y comunidad negra. Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración”, dijo J Balvin al iniciar su discurso.

Madre de J Balvin lamenta letra machista de canción de su hijo

Alba, madre del reguetonero J Balvin, contó que regañó a su hijo sobre su polémica canción. En entrevista con Nos cogió la noche, de Colombia, la progenitora del artista opinó luego de haber escuchado el tema.

“Yo lo llamé, lógicamente. ¿Dónde está el Josesito que yo conozco? Esa canción no es (...) No sé ni qué decir. No lo veía a mi José por ninguna parte”, expresó.