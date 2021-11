Ivana Yturbe contó por qué no usa su anillo de matrimonio con Beto da Silva

Hace un mes, Ivana Yturbe se convirtió por primera vez en madre y desde aquel momento utiliza sus redes sociales para contar sus aventuras con su primogénita, Almudena. Sin embargo, un detalle en la modelo ha llamado la atención de sus seguidores en Instagram, quienes en muchas ocasiones le han preguntado sobre su anillo de casada. Por ello, la influencer decidió aclarar el tema y aseguró que todo está bien con Beto da Silva.

“Paso por aquí para decir unas cosas, gracias de verdad a las personas que crearon los filtros porque estas ojeras son terribles. Me han estado diciendo, ¿qué ha pasado?, ¿Por qué ya no usas tu anillo de casada? Me lo saqué un par de semanas antes de dar a luz, estaba muy hinchada y ya no me entraba” , reveló.

Además, la modelo recalcó que le da miedo usarlo mientras cuida a su hija, porque cree le podría causar daño al cuerpo de la bebé. “Así que me lo quité y ya no me lo puse porque me daba miedo cargar y manipular a Almu, con el anillo sentía que le iba a cortar o arañar o le iba a hacer algo, la cosa es que ahora lo uso de día y por las noches todavía me lo quito” , expresó.

Ivana Yturbe pidió a sus seguidores no preocuparse por su matrimonio

Luego de contar la razón para no usar su anillo, la influencer pidió a sus fans tranquilidad, ya que todo va bien con Beto da Silva. “Ya tengo un poco más de ‘cancha’ (en el cuidado de Almudena) así que por ese lado normal. Aquí lo tengo nuevamente, no se asusten, tranquilidad”, manifestó.

Ivana Yturbe celebró el primer mes de nacida de su hija, Almudena

El pasado 8 de noviembre, Ivana Yturbe contó en exclusiva para En boca de todos que junto a su esposo Beto da Silva se organizaron para celebrar el primer mes de vida de su primogénita. “Muy contenta porque hoy mi gordita cumple un mes. Beto me ayudó a escoger la paleta de colores, en realidad babea por su hija”, enfatizó.