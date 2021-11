‘Tefi’ Valenzuela descarta romance con Jorge Aravena: “No hay esa química”

El domingo 14 de noviembre, la cantante peruana ‘Tefi’ Valenzuela anunció en sus historias de Instagram que respondería a las preguntas de sus seguidores sobre La casa de los famosos, reality en el que participó hasta finales de agosto y que emitirá su episodio final el lunes 15.

Una de las interrogantes planteadas a la intérprete de “Cumbia de los infieles” era sobre su compatriota, el actor y modelo peruano Jorge Aravena.

¿Stephanie Valenzuela y Jorge Aravena podrían tener un romance?

“¿Andarías con Jorge Aravena?”, preguntó uno de los seguidores de la arequipeña.

“Con Jorge nos llevamos súper bien. De hecho, creo que nos entendemos porque él es bailarín, yo también, nos gusta el mismo tipo de música y así”, reconoció.

No obstante, Stephanie Valenzuela quiso dejar en claro que no veía al actor de las telenovelas Un camino hacia el destino (2016) y El amor las vuelve locas (2005) como algo más que un amigo.

“ Lo siento como un hermano. No lo veo con esa química de pareja ”, indicó.

¿Por qué fue expulsada Stephanie Valenzuela de La casa de los famosos?

La peruana fue la primera eliminada del reality de Telemundo, luego de estar nominada junto al influencer colombiano Daniel Vargas. En Instagram, Stephanie Valenzuela señaló que las reglas de La casa de los famosos impidieron que sus seguidores de otras latitudes puedan salvarla.

“ Sabemos que no se podía votar desde otro país que no fuera Estados Unidos; sin embargo, se hizo todo lo posible, aunque la mayoría de ustedes no esté en este país. Lamento mucho no seguir en la casa porque los quiero a todos”, expresó.

No obstante, algunos portales señalaron que Stephanie Valenzuela no logró ganarse el apoyo del público tras un incidente con el participante Kelvin Rentería, conocido como ‘El Vaquero’ o ‘Cowboy’.