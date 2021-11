Gisela Valcárcel mostró el presente que le enviaron Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez

La noche de ayer, 13 de noviembre, se estrenó la última temporada del programa El artista del año y finalmente revelaron a los siete nuevos participantes, pero también al nuevo miembro del jurado que reemplazó al polémico productor Santi Lesmes.

El nuevo juez es nada más y nada menos que el heredero del Grupo Néctar, Deyvis Orosco, quien se encuentra en su mejor momento al estar a puertas de convertirse en papá por primera vez y formar una familia junto con su pareja, Cassandra Sánchez de Lamadrid.

“Dedicarle esta nueva etapa a mi esposa y a mi hijo que está por llegar. (…) Esta es una plataforma maravillosa para que grandes artistas puedan presentarse”, fueron las palabras iniciales de Orosco.

Asimismo aprovechó la ocasión para agradecer a la ‘Señito’ por la oportunidad. “Es un honor trabajar con Gisela Valcárcel , quien no solo tiene una gran trayectoria, sino que su programa lidera todos los sábados en sintonía . Como bien saben, casi después de dos años estoy regresando a los medios de comunicación”, dijo en el programa.

Sin embargo, el cariño hacia la reconocida conductora de televisión no quedó allí, pues durante esta mañana la madre de Ethel Pozo publicó en una historia de su cuenta oficial de Instagram el detalle que le hizo llegar el cumbiambero y a nombre de Cassandra y él. Se trata de un arreglo floral en el que aparecía una tarjeta con la siguiente frase:

“¡¡¡Felices de poder acompañarte en esta nueva temporada!!! Deyvis y Cassandra Orosco”. Frente a ello, Valcárcel respondió el mensaje: “Encantada de contar contigo como jurado. Muchas gracias”. Así, Deyvis dejó en claro lo maravillado que está de poder trabajar en uno de los programas de América TV líderes en sintonía los días sábado.

Deyvis Orosco quedó maravillado con la presentación de Claudia Serpa

Claudia Serpa debutó en la nueva temporada de El artista del año y ahora es parte de los siete competidores. La cantante es conocida por formar integrar el elenco del programa El Reventonazo de la chola. Aun así, ella estaba buscando que se le abra una puerta para que pueda presentarse con su faceta musical y no solo como comediante. Finalmente se le presentó la oportunidad.

En su primera presentación interpretó el tema “Ya te olvidé”. Si bien resaltó por tener una gran voz, los jurados Tilsa Lozano y Adolfo Aguilar le comentaron que le faltó. “Tremenda voz, eres extraordinaria cantante, pero particularmente creo que el vestido te jugó una mala pasada esta noche. En la voz todo bien, pero siento que falta un poquito más para llegar a la canción original”, dijo Adolfo. Sin embargo, Deyvis no estuvo de acuerdo y replicó. “Nadie puede negar el trabajo completo. Ella comenzó bien. A mí me encantó tu participación, no conicido con mis compañeros”, expresó al darle el máximo puntaje.

Deyvis Orosco animó a Yahaira Plasencia, quien volvió a pedir disculpas a nivel nacional

La salsera peruana fue presentada en el programa El artista del año como uno de los jales más esperados. En su debut aprovechó para volver a disculparse por el incidente pasado donde se le vio esconderse en una maletera para evadir a la policía. Esta descubrió que había hecho una reunión social en plena pandemia.