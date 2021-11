Deyvis Orosco elogia a Claudia Serpa en El artista del año: Me encantó tu presentación, adelante

El artista del año sorprendió con sus nuevos jurados y con los participantes, quienes en cada gala demostraron su talento en el canto y baile para llevarse a casa el ansiado trofeo. Claudia Serpa fue una de las revelaciones del reality y en su debut interpretó “Ya te olvidé” de Yuridia; sin embargo, fue cuestionada por Tilsa Lozano y Adolfo Aguilar, aunque Deyvis Orosco dijo no estar de acuerdo con sus compañeros y se encargó de resaltar lo mejor de la presentación de la modelo.

“Yo creo que ciertos detalles son importantes, pero nadie puede negar el trabajo completo . (...) Yo soy un artista que se cae, pero ella comenzó bien. A mí me encantó tu presentación, no coincido con mis amigos y adelante” , indicó.

Minutos antes de cantar, la artista agradeció a la producción del programa. “Muchas gracias. Quiero agradecer por la oportunidad de estar parada aquí en este escenario. De verdad, siempre ha sido mi sueño estar aquí. Gracias a Dios lo he cumplido. Muchas gracias de verdad”, expresó.

PUEDES VER: Deyvis Orosco sorprende al presentarse como jurado de El artista del año

Deyvis Orosco será el nuevo jurado del programa de Gisela Valcárcel

Antes de presentar a los concursantes del reality, la conductora Gisela Valcárcel dio a conocer parte de los jurados; sin embargo, todos se llevaron una sorpresa cuando se escuchó el nombre de Deyvis Orosco como reemplazo de Santi Lesmes. “Quiero aprovechar en agradecer a toda la gente y dedicar esta nueva etapa a mi esposa, a mi familia y al bebé que está a punto de llegar”, enfatizó el cantante.

Deyvis Orosco envió peculiar comentario a Yahaira Plasencia

Luego de que la salsera interpretará un mix de canciones de Karol G, Deyvis Orosco opinó sobre la presentación de Yaharia Plasencia. “Ha sido la mejor manera de decirle a alguien que quería que no regreses que estás de vuelta. No olvides que lo que no te mata, te hace más fuerte”, puntualizó.