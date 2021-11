Deyvis Orosco dedica conmovedor mensaje a su futuro hijo: “Jamás te faltará nada, ni a ti ni a tu mamá”

Deyvis Orosco está más feliz que nunca, ya que está a pocos días de conocer a su futuro hijo, fruto de su relación con Cassandra Sánchez de Lamadrid. El cantante está ansioso por tener a su bebé en brazos y en esta ocasión decidió escribirle un conmovedor mensaje a través de sus redes sociales. Además, resaltó que siempre trabajará por el bienestar de su pequeño y esposa.

“Aún no llegas y ya estás motivándome a trabajar más fuerte, me has dado una nueva inspiración, Milan. Mientras yo esté aquí, jamás te faltará nada ni a ti ni a mamá. ¡Contando las horas/días para conocerte!”, escribió.

Por otro lado, la empresaria también hizo lo mismo en su cuenta de Instagram y publicó una fotografía junto al intérprete de “Gotitas”, en la que comentó: “Así de felices andamos esperando a baby Milan. ¿Quedarán horas? ¿Quedarán días? Solo él sabe cuándo decidirá salir a hacernos los papis más felices del mundo”, expresó.

Deyvis Orosco asegura que su nueva motivación para seguir trabajando es su futuro hijo, Milan. Foto: Deyvis Orosco/Instagram.

Cassandra Sánchez de Lamadrid contando las horas para convertirse en la madre más feliz del mundo. Foto: Cassandra Sánchez de Lamadrid/Instagram.

Deyvis Orosco es el nuevo jurado de El artista del año

El último sábado 13 de noviembre, Gisela Valcárcel anunció a Deyvis Orosco como reemplazo de Santi Lesmes en El artista del año. Tras ello, el cumbiambero dijo estar muy contento de ser parte del reality. “Quiero aprovechar en agradecer a toda la gente y dedicar esta nueva etapa a mi esposa, familia y al bebé que está a punto de llegar”, señaló.

Deyvis Orosco aclara que su mamá no es un personaje público

Luego de celebrarse el baby shower de Cassandra Sánchez de Lamadrid, Deyvis Orosco tuvo que salir a defender a su madre de las críticas de los usuarios, ya que cuestionaron su ausencia en el evento. “Gracias mamita por permitirme publicar este momento, espero ahora la gente entienda que somos una familia que al igual que otra, se ama, se respeta, pero, sobre todo, se cuida. Decidiste no ser pública desde que eras la esposa de mi papá, y yo como el hijo que siempre te va a amar, lo voy a seguir respetando. Gracias por haberme hecho el hombre que soy, te amo, mamá”, puntualizó.