Deyvis Orosco agradece ser jurado en El artista del año: “Es un honor trabajar con Gisela Valcárcel”

La nueva temporada de El artista del año empezó con novedades desde los miembros del jurado. Deyvis Orosco fue convocado por la producción de Gisela Valcárcel para que se sume al grupo de calificadores conformados por Morella Pretozzi, Adolfo Aguilar y Tilsa Lozano, quienes participaron en el reality de baile Reinas del show.

El cantante de cumbia, quien espera su primer hijo junto a su pareja Cassandra Sánchez, se mostró muy emocionado y agradecido por el espacio que le ha brindado la figura de América TV.

“Increíble experiencia la que me toca vivir. Yo ya había estado como jurado en otro reality, pero es un honor trabajar con Gisela Valcárcel , quien no solo tiene una gran trayectoria, sino que su programa lidera todos los sábados en sintonía”, dijo Deyvis Orosco en un comunicado.

“Como bien saben, casi después de dos años estoy regresando a los medios de comunicación. El equipo de producción me contactó, me dijeron que para ellos era importante esta última temporada del año, pues lograron reunir importantes artistas, así que querían contar conmigo ”, añadió.

Con 15 años de carrera musical, Deyvis Orosco se animó a dar consejos a los participantes de El artista del año.

“No solo basta que canten o bailen bien o que tengan buen performance, sino una buena estrategia. No hay que olvidar que están entre profesionales, un error mínimo es el que hará la diferencia del uno del otro. Entonces, ellos tienen que demostrar quién es El artista del año”, señaló el nuevo jurado.

Deyvis Orosco a Yahaira Plasencia: “Estás de vuelta”

Yahaira Plasencia se presentó en El artista del año con un mix de Karol G y un tema criollo. Tras su show, Deyvis Orosco resaltó el talento de la salsera.

“Ha sido la mejor manera de decirle a alguien que quería que no regreses que estás de vuelta (...) No olvides que lo que no te mata, te hace más fuerte”, comentó el jurado.

Deyvis Orosco a Claudia Serpa: “Me encantó tu presentación”

Claudia Serpa también fue otra de las figuras televisivas que se sumó a El artista del año. Deyvis Orosco destacó el gran trabajo de la joven sobre el escenario.

“Yo creo que ciertos detalles son importantes, pero nadie puede negar el trabajo completo. (...) Yo soy un artista que se cae, pero ella comenzó bien. A mí me encantó tu presentación, no coincido con mis amigos y adelante”, indició.