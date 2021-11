Daniela Darcourt recibe halagos del bailarín de Melissa Paredes: “Mami, te respeto”

Anthony Aranda, quien fue ampayado con Melissa Paredes por las cámaras de Magaly Medina, el pasado 19 de octubre, ahora trabaja con la salsera Daniela Darcourt. El bailarín utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video junto a la intérprete de “Señor mentira” y le envió un mensaje de agradecimiento por su amistad.

“Wao, diré que estoy completamente orgulloso de que esto haya pasado en Perú, @danieladarcourtoficial, mami te respeto, te admiro y valoro mucho la loca amistad que tenemos, estoy muy orgulloso de ti” , escribió.

Por otro lado, el joven contó que está muy enfocado en su trabajo no solo al lado de Daniela, sino también con Yahaira Plasencia. “También quiero agradecer a cada profesional que comparte tarima conmigo. La energía es a top, tenemos una profesión la cual respetamos, valoramos y trabajamos mucho por seguir llevando esto para adelante, pero, sobre todo, lo disfrutamos al máximo. Sigue tu corazón que seguir tu pasión no tiene igual”, expresó.

Bailarín de Melissa Paredes contó que no solo trabaja con Daniela Darcourt, sino también con Yahaira Plasencia. Foto: Anthony Aranda/Instagram.

Daniela Darcourt responde a críticas por trabajar con Anthony Aranda

La salsera se pronunció luego de ser cuestionada por reafirmar la participación del bailarín en una de sus presentaciones. “Este show yo no lo he planeado ayer. Mis bailarines no están desde ayer ni desde hace una semana, los tengo desde hace casi dos meses y medio ensayando, trabajando, montando coreografías para este espectáculo. De la puerta de la chamba para afuera es su vida personal”, indicó en entrevista para radio La zona.

Anthony Aranda reaparece tras protagonizar ampay con Melissa Paredes

El bailarín de Reinas del show que fue ampayado con Melissa Paredes reapareció frente a las cámaras de Amor y fuego y fue consultado sobre el polémico hecho que llevó a la actriz a poner fin a su matrimonio con Rodrigo Cuba. Ante ello, Anthony Aranda decidió no opinar del tema y solo dijo: “Yo no me escondo”.