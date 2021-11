¿Cómo ver el capítulo 10 de Así se baila por Telemundo?

En el mundo existen varios concursos de baile en los que famosos intervienen para demostrar sus mejores pasos, o al menos intentarlo. Está Dancing with the stars, Strictly come dancing, y en Perú hemos tenido versiones de Bailando por un sueño y Baila con las estrellas. Pensando en el público latinoamericano, Telemundo ha creado el formato de Así se baila, donde cada domingo las parejas más famosas de la región se baten a duelo.

¿En qué quedó el capítulo anterior?

En esta nota descubre los detalles de la décima gala del programa de Telemundo.

Las jurados Mariana Seoane y Adamaris López nombraron a las parejas salvadas, Jessica y Lorenzo, quienes vencieron a Obie y Jessica. Polo y Valeria también pudieron seguir, mientras que Samadhi y Adriano están en riesgo de salir de competencia.

¿Quiénes son las parejas en Así se baila?

Estas son las parejas que siguen en carrera en el programa Así se baila.

Adrián Di Monte y Sandra Itzel

Jennifer Peña y Obie Bermúdez

Laura Flores y Gabriel Porras

Lorenzo Méndez y Jéssica Díaz

Samadhi Zendejas y Adriano Zendejas.

¿Cómo votar por mi pareja favorita en Así se baila?

En sencillos pasos, te contamos cómo votar por tu pareja favorita en el reality show de baile:

Accede al siguiente enlace: Telemundo.com/AsíseBaila

Dale clic en el botón votación en la parte superior izquierda

Haz clic en la foto de la pareja a la quieres darle tu voto.

Recuerda que la votación es únicamente para los ciudadanos que residan en Estados Unidos. Si te encuentras en otro territorio, no podrás emitir tu voto. Si lo intentas, aparecerá este mensaje: “Lo sentimos. La votación de Así se Baila no está disponible en su área”.

¿A qué hora empieza Así se baila?

Jennifer y Obie Bermudez en Así se baila. Foto: Telemundo.

A partir de las 8.00 p. m. (hora de Perú y México) se transmite Así se baila a través de la señal de Telemundo. A continuación, conoce a qué hora puedes ver el reality show dependiendo de tu país de residencia.

Chile: 10.00 p. m.

Perú y Colombia: 8.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m.

¿En qué canal se emite Así se baila?

El programa concurso Así se baila se transmite EN VIVO por el canal de Telemundo. Otra opción para ver el reality show es a través de la plataforma de streaming de NBC.

¿Cómo ver Telemundo EN VIVO?

Mira toda la programación EN VIVO de Telemundo a través de su página web oficial Telemundo Now en la siguiente dirección: www.telemundo.com.

¿En qué canal sale Telemundo en Megacable?

Si cuentas con Megacable, puedes disfrutar de la décima gala de Así se baila a través de los canales 214 (SD) y 1214 (HD).

¿Cómo ver Telemundo en Totalplay?

En la plataforma Totalplay, el canal para ver el reality show de baile es el número 277.

¿Cómo ver Telemundo en Izzi?

En caso de que cuentes con el aplicativo Izzi, puedes disfrutar EN VIVO del programa de baile a través del canal 205.

¿Cómo ver Telemundo en Sky?

Sintoniza Telemundo EN VIVO a través de Sky en el canal 1226 (HD) y el 214 (SD).

¿Dónde ver Así se baila EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes seguir el minuto a minuto ONLINE GRATIS mediante la transmisión EN DIRECTO de La República Espectáculos, donde encontrarás todos los detalles sobre el programa Así se baila.