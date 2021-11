Yahaira Plasencia apoya a Daniela Darcourt y promociona sus conciertos: “Todos los éxitos”

¡Amigas! Yahaira Plasencia recibió una invitación especial a los conciertos que Daniela Darcourt viene realizando este fin de semana. La salsera del Rímac no dudó en expresarle su apoyo a su colega, a pesar de que anteriormente se habló de una supuesta rivalidad entre ambas, e incluso le envió un mensaje de ánimo antes del show.

Dichas presentaciones ya se encuentran con las entradas totalmente vendidas, hecho por el cual la intérprete de “Señor mentira” agradeció a sus seguidores. “Lo logramos, mi gente. Doble sold out, gracias por todo su cariño y amor. No tienen idea de la emoción y las ansias que me invaden”, escribió en su cuenta de Instagram.

Yahaira Plasencia envía mensaje de apoyo a Daniela Darcourt

Yahaira Plasencia compartió con sus millones de seguidores el detalle que tuvo Daniela Darcourt para invitarla a sus presentaciones.

“Les quiero contar que Daniela Darcourt me acaba de mandar este lindo presente porque hoy día (viernes 12 de octubre) y mañana tiene su concierto. Va a estar increíble, es un nuevo show. Desearle todos los éxitos del mundo. Muchísimas gracias Daniela y a todo tu equipo de trabajo. Un beso y todos los éxitos en estos dos conciertos”, dijo la intérprete mientras mostraba el regalo.

Yahaira Plasencia participará en El artista del año

Yahaira Plasencia será una de las estrellas que formará parte de la nueva temporada de El artista del año, que se estrena este sábado 13 de noviembre por la señal de América Televisión. La salsera fue presentada oficialmente por la propia Gisela Valcárcel a través de redes sociales y mediante un avance oficial del programa.

“Está confirmada, la ‘patrona’ estará en El artista del año. Vuelve después de siete meses a este canal. Ella no levantó la copa todavía, estuvo muy cerca”, dijo Ethel Pozo, el último 11 de noviembre en América hoy.