Tula Rodríguez invita a sus seguidores a apoyar emprendimientos locales mediante sus redes

La conductora del programa En boca de todos Tula Rodríguez compartió en sus historias de Instagram fotos de una emprendedora peruana que ofrece diversos productos. Debajo de la publicación, la actriz escribió un mensaje en el que pide a sus seguidores que apoyen las iniciativas de quienes buscan salir adelante.

Tula Rodríguez graba a adulta mayor emprendedor y pide a sus seguidores apoyar. Foto: Tula Rodríguez/Instagram

“Ella agradece que le compren”, escribió Tula. En la imagen aparecía una adulta mayor ofreciendo un producto con una gran sonrisa. “Ella trabaja con su hijo, apoyemos al emprendedor comprándoles”, añadió en su siguiente captura.

Tula Rodríguez también mostró lo que viene a ser su día a día; sin embargo, aprovechó para aconsejar a sus más de un millón de seguidores respecto a que apoyar a un emprendedor peruano no solo ayuda a reactivar la economía, sino que los impulsa a salir adelante.

Tula Rodríguez invita a sus más de un millón de seguidores apoyar a emprendedores peruanos. Foto: Tula Rodríguez/ Instagram

Alejandra Baigorria aconseja a jóvenes emprendedores

Durante una entrevista para Estás en todas, la chica reality Alejandra Baigorria aprovechó para recomendar a jóvenes iniciar emprendimientos, ya que ahora hay muchas más facilidades y se requiere menos inversión gracias a las redes sociales.

“Yo creo que ahora es más fácil porque estamos en el tema online, que es inversión cero prácticamente. Es más fácil, yo sí tuve que abrir una tienda. No existía eso del Instagram. Existía Facebook, pero era muy poco. (...) Anímense, hagan un emprendimiento, de repente, con una inversión súper pequeña, abran su propio Instagram y prueben. Nada pierden probando. El que no arriesga no gana”, comentó Baigorria a la reportera.

Tula Rodríguez afirma que no ve Reinas del show

La conductora Tula Rodríguez preguntó durante el programa En boca de todos a Christian Domínguez sobre la participación de Gabriela Herrera en el reality de Gisela Valcárcel, a lo que el cumbiambero respondió que sinceramente no ve el programa, pero que conoce el talento de la bailarina.