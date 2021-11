Taylor Swift y Starbucks se han unido para crear la bebida Taylor’s special

La cafetería Starbucks ha anunciado una alianza a nivel global con la cantante Taylor Swift. Los amantes del café podrán disfrutar de la bebida favorita de la intérprete de “We Are Ever Never Getting Back Together”. Esta promoción ha llegado a nuestro país y se puede pedir con tan solo decir el nombre de la artista.

Starbucks ya venía dejando pistas crípticas de la colaboración en su cuenta de Twitter. El 8 de noviembre, los fanáticos de la cantante fueron sorprendidos con un tuit de Starbucks en el que se anunciaba el inicio de la ‘temporada roja’, un guiño al título de su álbum recién estrenado Red (Taylor’s Version).

¿En qué consiste esta promoción?

Los clientes que pidan Taylor’s latte o Taylor’s version recibirán la bebida favorita de la cantante: un café grande con leche descremada y caramelo. El producto se puede encontrar en todos los Starbucks de nuestro país desde el pasado viernes 12 de noviembre. Esta oferta viene de la mano con la venta de las tazas navideñas de color rojo de Starbucks y el relanzamiento del álbum Red de Swift.

Así como esta empresa, otro grande la comida como McDonald’s anunció una asociación con la cantante Mariah Carey para un menú especial. De igual forma, Tim Horton se asoció con Justin Bieber para una selección de donas de edición limitada llamada Timbiebs Timbits.

Taylor Swift estrenó “All Too Well: Short Film”

Taylor Swift emocionó a sus fanáticos de Instagram al anunciar que se estrenará el video de “All Too Well: The Short Film” el próximo 12 de noviembre, el mismo día en que Red (Taylor’s Version) se publicará.

Recordemos que Swift reveló, en un tweet del 11 de noviembre, el póster oficial de la película. Ella protagonizará el cortometraje junto a los actores Sadie Sink (Stranger things) y Dylan O’Brien (Teen wolf ).