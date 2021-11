Taylor Swift: corto de “All too well” revela nuevos detalles sobre la ruptura de Jake Gyllenhaal y la cantante

Taylor Swift ha emocionado a sus seguidores con el relanzamiento de su disco Red, regrabado por ella misma para recuperar el derecho total de sus canciones. Con la llegada del disco, se volvió a traer la historia de la ruptura entre la cantante y el actor Jake Gyllenhaal. Debido a los rumores de que ellos no habrían terminado bien la relación, se dice que la cantante le habría dedicado toda su nueva producción.

En este relanzamiento se cuenta con treinta canciones y una versión extendida de “All too well”, la canción que revelaría los sentimientos de Taylor sobre la relación. Asimismo, el día de ayer se estreno el cortometraje All Too Well, protagonizado por la actriz Sadie Sink (Stranger Things) y Dylan O’Brien (Teen Wolf). El videoclip, dirigido y escrito por la misma Taylor Swift, tiene una duración de 14 minutos que dejan ver nuevos detalles de la parte intima de la relación entre la cantante y el actor que interpreta a en Spiderman: No way Home.

¿Qué pasó entre Taylor Swift y Jake Gyllenhaal?

Hace más de 10 años, Taylor Swift y Jake Gyllenhaal protagonizaron uno de los romances más famosos de la época. La pareja comenzó a salir en octubre del 2010. En ese entonces la cantante tenía 20 años y Gyllenhaal 29, una gran diferencia de edad que supuso problemas para la pareja.

Jake y Swift solo duraron tres meses, pues el actor le habría sido infiel a la cantante y decidió terminar con ella. Se dice que la ruptura dejó en Taylor sentimientos muy marcados, es por ello que la artista habría decidido dar detalles de toda su pasada relación en el disco Red.

Lo que nos revela el video de “All Too Well”

Se dice que “All Too Well” es la canción icono de Red. En su letra, Taylor describiría todo lo que sintió durante la relación con el actor. La primera versión de esta canción superaba los 20 minutos y tuvo que ser acortada para el primer álbum del 2012. Sin embargo, ahora, en esta nueva versión del disco, la cantante nos deja ver una versión extendida que dura 10 minutos.

La versión del 2012 menciona un dato muy significativo para Taylor sobre una bufanda que Jake le regaló a Taylor cuándo comenzaron a salir y que ella olvidó en la casa de Maggie. Según se especula, esta bufanda es un símbolo de su virginidad y, por ello, Taylor ya no puede recuperarla: “Y dejé mi bufanda en casa de tu hermana. Y tú todavía la tienes en tu cajón, incluso ahora”, señala la letra.

El cortometraje de "All too well" tendrá como protagonistas a Sadie Sink y a Dylan O’brien. Foto: Taylor Swift/Instagram

Ahora, en esta nueva versión, la cantante ha incluido frases para su expareja, pues Jake Gyllenhaal, de 40 años, continua saliendo con mujeres jóvenes. Su pareja actual tiene 25 años, una edad similar a la que Taylor tenía cuando comenzaron su relación. En referencia a esto, Swift ha cantado lo siguiente: “Y nunca fui buena contando chistes”. Y agrega: “Yo envejeceré, pero tus amantes siguen teniendo mi edad”.

Este detalle de la edad también se deja ver en el videoclip, pues los protagonistas de él, Sadie Pink y Dylan O’Brien, tienen una diferencia de edad muy similar a la que tenían el actor y Swift en el momento de su relación, y se parecen bastante a ellos físicamente.

En cuanto al contenido del video, se puede ver escenas íntimas de la relación de momentos alegres, como que él le agradó inmediatamente a su padre (Scott Swift) y bebían juntos café a sorbos mientras bromeaban como si estuvieran en un late night show; así como otros momentos amargos como en el que “una actriz” se le acercó a Taylor a preguntarle si todo estaba bien mientras lloraba en el baño de una fiesta.

El corto incluye también escenas de peleas entre los enamorados, en donde se deja ver el problema de la diferencia de edad, ya que la protagonista se sintió mal durante una cena con amigos de la edad del protagonista. Ese momento fue llamado en el audiovisual como “La primera grieta en la copa”, dando a entender que ahí empiezan los problemas.

Lo que nos muestra el final de video es un giro sorprendente de una Taylor Swift empoderada y feliz, tras varios años de haber terminado esa relación. Asimismo, el término de esta historia nos deja ver al protagonista con la famosa bufanda roja, que, según la canción, dejó abandonada en casa de la hermana de Gyllenhaal, y que sus fanáticos nunca sabrán si en realidad el actor aún la conserva o no.