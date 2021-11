Sarah Jessica Parker responde a críticas misóginas sobre sus canas: “¿Qué voy a hacer?”

En el mes de julio, la actriz Sarah Jessica Parker tuvo diversas críticas, ya que se hicieron virales unas imágenes de ella almorzando con unos amigos. En las instantáneas, se podían apreciar varios mechones grises. Respecto a ello, dijo que existen diversos comentarios misóginos y que no podía hacer nada al respecto. Como se sabe, Parker regresará a las pantallas de la TV para participar en la serie And just like that, luego de 11 años.

Asimismo, ante las diversas críticas que recibió, Sarah se mostró sorprendida, pues nadie habló del presentador de televisión Andy Cohen, quien también estaba sentado a su lado y no hubo algún comentario sobre su pelo con canas.

La famosa actriz que interpreta a Carrie Bradshaw, en la serie Sex and the City, dio una entrevista para la edición de diciembre de la revista Vogue y habló al respecto.

“Hay muchísimos comentarios misóginos acerca nuestro que nunca se harían acerca de un hombre, jamás”, sostuvo la actriz de 56 años. “Canas, canas, canas. ¿Cómo es que tiene canas?”, enfatizó.

Además, Sarah Jessica Parker se refirió a los comentarios que ha recibido por su edad.

“Casi da la sensación de que la gente no quiere que estemos perfectamente contentas con el momento en el que nos encontramos, como si casi disfrutaran de que nos duela lo que somos hoy en día, tanto si elegimos envejecer de forma natural y no tener un aspecto perfecto”, declaró. “Yo sé como estoy. No tengo elección. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?”, añadió.

La famosa serie And just like that se estrenará el 9 de diciembre a través de HBO Max. Las amigas Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York-Goldenblatt (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) vuelven a la televisión luego de 11 años.

Asimismo, se han difundido diversas imágenes donde las actrices lucen en las calles de Nueva York, lugar donde se graba la serie. Resulta que las fotos revelan el nuevo posible amor de Carrie Bradshaw.