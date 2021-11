Nicki Nicole dijo no ser fan de Diego Maradona: “¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”

La cantante argentina de trap soul Nicki Nicole negó ser una fan del astro del fútbol Diego Armando Maradona al ser consultada por el futbolista en una entrevista con el medio español El País. La entrevistadora cuestionó a la trapera que la población en Argentina trató poco el tema de que la estrella mundial “fue un maltratador”.

“Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”, declaró la artista.

Diego Armando Maradona falleció el miércoles 25 de noviembre de 2020 a los 60 años de edad, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a raíz de un paro cardiorrespiratorio en su casa de Tigre. La vida del exfutbolista estuvo envuelta en denuncias por violencia de género y de pedofilia.

En 2014, su expareja Rocío Oliva acusó a Maradona de golpearla y circuló un vídeo en el que se veía la agresión. En el 2019, Claudia Villafañe, su expareja y madre de dos de sus hijas, Dalma y Giannina, lo denunció por violencia psicológica en la Oficina de Violencia Doméstica de Argentina.

El Pelusa también murió con casos pendientes de abuso a menores: la demanda de paternidad por parte de su hijo putativo Santiago Lara quedó archivada como pedofilia en su país natal debido a que la madre de Lara era menor de edad cuando el deportista la embarazó. En marzo de 2020 también se filtraron fotos del exfutbolista en Cuba con dos jóvenes desnudas que podrían no ser mayores de edad.

Nicki Nicole ganó premio en Los 40 Music Awards 2021

Nicki Nicole se presentó el último viernes 12 de noviembre en Los 40 Music Awards 2021, celebrados en España. La artista argentina interpretó Sabe, el nuevo single que lanzó recientemente con Raw Alejandro, y fue galardonada con el premio de artista revelación.