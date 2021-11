Natalie Vértiz sobre las cirugías: No hay problemas con los retoquitos, pero a veces pierden el horizonte

Natalie Vértiz comentó en su programa Estas en todas, este sábado 13 de noviembre, sobre las cirugías plásticas, y defendió a los artistas que se hayan sometido a este tipo de ‘arreglitos’ para verse y sentirse bien. La presentadora se animó a dar dicha opinión luego de haber presentado una nota de los famosos de Hollywood que han cambiado por completo tras someterse a diversos procesos quirúrgicos.

La modelo aseguró que no hay nada de malo pasar por las manos de un cirujano. “ No hay problemas con los retoquitos, ahora todos se hacen algunas cositas, una nadita, pero lo que pasa es que a veces uno pierde el horizonte ”, indicó. A lo que Jaime ‘Choca’ Mandros expresó entre risas. “Yo tengo una amiga que perdió el horizonte”, agregó.

Además, la conductora señaló que no se debe criticar a las personas que deciden realizarse un procedimiento estético, pero que los cambios no deben ser en exceso. “ No se puede juzgar, pero en qué momento uno pierde la brújula y cómo que se va de avance ”, refirió.

Natalie Vértiz contra aquellos que critican las cirugías

Luego de la apreciación de la presentadora, ‘Choca’ le consultó: “Hay gente que le gusta hacerse los retoques y ellos se ven bien y se gustan, ¿cómo haría cuando se gusta uno mismo, pero a todo mundo no?”. De inmediato, la modelo respondió: “Nada, multiplicar por cero la opinión de los demás, mientras uno es feliz, está bien y que no atente contra la salud”, acotó.

Natalie Vértiz aconsejó a Melissa Paredes y Rodrigo Cuba dejar de enfrentarse por televisión

Hace unos días, Natalie Vértiz habló sobre la polémica separación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. La influencer recomendó a la expareja dejar de aparecer en la televisión para evitar comentarios hacia ellos. “Creo que seguir alargando esto, seguir declarando o salir en televisión a hablar es bastante lamentable porque hay una bebé de por medio. Lo mejor es no seguir enfrentándose y llegar a un acuerdo”, puntualizó.