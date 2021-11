Melissa Paredes, Rodrigo Cuba y los otros divorcios más sonados de la farándula peruana

Por la televisión peruana han pasado distintas parejas que lucían, ante las cámaras y en las redes sociales, como un matrimonio feliz y sólido. Sin embargo, en algunos casos no todo era felicidad y color de rosa, pues su compromiso terminó en polémicas y sonados divorcios. Por ejemplo, está el de Gisela Valcárcel y Javier Carmona, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, entre otros.

Gisela Valcárcel y Javier Carmona

Luego de cinco años de relación, Javier Carmona le pidió matrimonio a Gisela Valcárcel en tres ocasiones y le dio tres anillos diferentes. Sin embargo, su relación duró sólo un año. Al empresario de inmediato se le vinculó con la conductora Tula Rodríguez, a quien conoció en una fiesta del canal donde laboraban. “Tenía cinco años con él. No me arrepiento de haberme casado”, sostuvo la presentadora en una entrevista para América TV.

En una entrevista que tuvo Valcárcel con RPP, contó lo siguiente: “Saber que la persona con la que había estado cinco años me había pedido casarse, se casó conmigo y se enamora de otra (Tula Rodríguez) y luego me entero públicamente. En los dos casos me enteré públicamente. Ha sido muy doloroso”.

Luego de su separación, los exesposos se reencontraron durante la conferencia de prensa de la Teletón 2014, pero no llegaron a dirigirse la palabra.

Gisela Valcárcel y Javier Carmona

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se casaron en el 2016, a orillas del mar. La pareja solía compartir diversos videos y fotografías en sus redes sociales, mostrándose como una relación muy unida. Sin embargo, el ampay entre Paredes y el bailarín Anthony Aranda causó asombro entre sus seguidores. Ante ello, Melissa emitió un comunicado contando por primera vez que ya no tenía ninguna relación sentimental con el futbolista desde fines de setiembre de este año.

Tras el escándalo mediático, ambos llegaron a un acuerdo de conciliación y se divorciaron por mutuo acuerdo. “Se ha llegado a un acuerdo para un divorcio de manera convencional, notarial, poniendo fin a este conflicto en bienestar de la menor. Se ha llegado a un acuerdo respecto a la tenencia, las visitas, los alimentos y también sobre la división de los bienes”, manifestó el abogado de la modelo.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Christian Domínguez y Karla Tarazona

La ex pareja conformada por Christian Domínguez y Karla Tarazona inició su relación cuando ambos conducían el programa Hola a todos, el cual se transmitía por ATV. Luego de tener un romance de casi cuatro meses, realizaron un matrimonio simbólico durante un viaje a Cuba.

Luego, un año después, en 2015, Domínguez y Tarazona se casaron por civil y realizaron un gran evento, donde invitaron a famosos del medio local, como Mario Hart, Ernesto Pimentel, Giuliana Rengifo, entre otros. Sin embargo, la ex pareja del cantante Tania Ríos contó a diversos canales de espectáculos que aún seguía casada con él, y lo acusó de bígamo. Ante ello, Christian aclaró que no estaba casado legalmente con Karla y que lo celebrado el día de su matrimonio fue un contrato de esponsales.

La polémicas entre la pareja no acabaron ahí, pues Domínguez ingresó al reality de baile El gran show, donde conoció a Isabel Acevedo, quien meses después se convertiría en su nueva pareja.

Karla Tarazona y Christian Domínguez

Karina Rivera y Orlando Fundichely

La relación entre Karina Rivera y el actor cubano Orlando Fundichely duró casi 20 años, y fruto de su relación tuvieron dos hijas, Doris y Luciana Fundichely. Ellos se conocieron en 1998 cuando el actor grababa la telenovela Luz María y Karina era conductora del show infantil Karina y Timoteo.

La pareja vivió diversos altibajos en su compromiso, por ejemplo, en el 2013 se separaron durante algunos meses, pero regresaron. Orlando y Karina tuvieron problemas en diversos años, hasta el 2018 se volvieron a dar nuevas oportunidades y publicaban fotografías juntos en sus redes sociales. Sin embargo, dejaron de compartir publicaciones y a inicios de 2019 se supo que la ruptura era definitiva.

“Nosotros lo hemos intentado. Pero ya está conversado y el cariño es un cariño mutuo”, comentó Karina a un medio local.