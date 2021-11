Magaly Medina a Shirley Arica por su éxito en El poder del amor: “No te han llegado ni a los talones”

Shirley Arica asegura estar dándolo todo en El poder del amor para ser la absoluta ganadora del programa, a pesar de vivir diferentes episodios, desde fracasos en relaciones amorosas hasta recibir ataques de sus compañeras. Por ello, Magaly Medina en su último programa, el viernes 12 de noviembre, entrevistó a la modelo y halagó su participación en la competencia e incluso invitó al público para que voten por ella.

La conductora comentó que los demás participantes de la casa del amor no conocen a la peruana y no están a su nivel. “ Es que tus compañeros del reality no han sabido que tú has sido formada en las canteras de chollywood , en chollywood hay que ser bien brava para subsistir. Yo creo que todas no te han llegado ni a los talones, porque tú estás derramando lisura , así como la flor de la canela”, expresó.

La presentadora de espectáculos indicó que la influencer no solo se está desempeñando muy bien en la competencia, sino que sería una de las participantes más fuertes para ganar el premio mayor, a lo que la modelo detalló: “Estoy bastante contenta por el apoyo del público, nunca me imaginé tanta acogida, nunca había recibido tanto cariño en verdad, ni en Perú, pero acá me va muy bien y estamos en la recta final”.

Shirley Arica revela cuál sería su sueño si es que gana el premio de El poder del amor

Luego de ser felicitada, la conductora de Magaly TV, la firme comentó que Shirley Arica es una de las finalistas del programa. En esa misma línea le preguntó: “¿Qué vas hacer con el dinero que ganes, si es que ganas y si siguen apoyándote en las votaciones? A lo que la peruana contestó: “El plan mío de estar aquí es poder darle un mejor futuro a mi hija, y como ustedes saben, yo soy mamá y papá, y espero ganar el premio, sería lo máximo”, señaló.

Magaly Medina le deseó lo mejor a Shirley Arica en el reality

Durante la entrevista, Magaly Medina le deseó mucha suerte a la modelo en El poder del amor. “Parece que ya te los llevaste de encuentro a todos. Lo que pasa es que no conocen cómo es nuestro ambiente acá... Te has propuesto ganar, no te importa quién te lleves delante... Muy bien Shirley, ojalá sigan votando por ti”, puntualizó.