Lucía de la Cruz anhela participar en El artista del año: “Sería un regalo a mis 66 años”

La nueva edición del programa El artista del año conducido por Gisela Valcárcel se estrenará hoy, 13 de noviembre. Contará con un nuevo jurado y muchas sorpresas más. Entre algunas participantes confirmadas se encuentra la salsera Yahaira Plasencia y el actor André Silva.

Sin embargo, hay una cantante de la música criolla en el país que añora tener la oportunidad de formar parte del reality. Estamos hablando de Lucía de la Cruz, quien se sinceró y contó a El Popular sus deseos de participar en el concurso.

“Me gustaría participar en El artista del año sería algo maravilloso, pero como cantante, pero yo no sé qué hacen ellos, creo que bailan y yo no puedo bailar porque estoy malita de mis rodillas, pero como jurado no me agradaría” , comentó en un inicio la cantante criolla.

PUEDES VER: Lucía de la Cruz celebra prenominación de su hijo Christian Wong al Grammy

Asimismo, declaró que por temas de tiempo y trabajo, aunque se le presentara la oportunidad, no podría aceptar la propuesta. “Es algo muy pesado para mi persona. Yo tengo demasiado trabajo los sábados y en la tarde. Y eso, no lo graban, lo hacen en vivo”, continuó.

Aún así no descarta participar en algún versus de canto como invitada, ya que existe esa secuencia en el programa de América TV. “Pero, sí me encantaría participar en (la sección de) los cantantes, sería un regalo maravilloso a mis 66 años cantándole al Perú. Cantar de todo” , comentó Lucía de la Cruz.

Lucía de la Cruz bajó 23 kilos: “Me he puesto vestidos de hace 20 años”

Lucía de la Cruz reveló que se encuentra en su mejor momento y que logró bajar drásticamente de peso, pero de forma natural. “Hice una dieta, estoy comiendo sano, no como frituras ni grasas. No tomo gaseosa hace 17 años, pues soy diabética. Me siento bien porque me he puesto vestidos de hace 20 años y me quedan“, dijo muy orgullosa.

Lucía de la Cruz aseguró que bajó de peso a base de dietas. Foto: Difusión

Asimismo, la cantante confirmó que sigue manteniendo intacta su voz y sus ganas de seguir haciendo música, su mayor pasión. “Tener 63 años cantándole al mundo no es tener 15 ni 20 años. Me siento una chica de 21 y sigo cantando como los dioses, como él me manda”.

El hijo de Lucía de la Cruz celebró su prenominación al Grammy

Christian Wong, hijo de la gran cantante de música criolla peruana, tiene un grupo musical llamado Festejando, el cual fusiona jazz, funk y blues. El artista estuvo en la lista de tres categorías con su grupo: mejor grabación, mejor álbum y mejor canción.

“Estoy feliz y orgullosa por mi heredero, Christian, quien está logrando un reconocimiento a su trabajo con su grupo y espero que siga dándole éxitos al país”, fueron las palabras de la intérprete de “Antes de partir”.