Liam Gallagher reveló que ha terminado de grabar su nuevo álbum C’mon you know

Liam Gallagher, quien fue vocalista de la banda de britpop Oasis, ha revelado a través de sus redes sociales que su tercer álbum en solitario, C’mon you know, ha sido grabado por completo y enviado a mezclar. Está programado para ser lanzado el 27 de mayo de 2022.

El estreno de este disco fue anunciado el mes pasado junto con dos grandes shows de Knebworth, ciudad en la que la banda dio uno de sus conciertos más famosos en 1996, del cual que se ha estrenado un documental el pasado mes de septiembre.

Si bien aún no se conoce la lista completa de canciones para el próximo álbum, Gallagher ha revelado dos títulos de canciones, “Better days” y “I wish I had more power”, este último tema será dedicado a su hermano y ex compañero de banda, Noel Gallagher .

En el tuit, el cual se publicó este 13 de noviembre, Gallagher dijo que el álbum ya fue grabado y enviado a Mark ‘Spike’ Stent para que lo mezcle.

“Mi tercer récord terminó para ser mezclado por el poderoso ‘Spike’, que es un fanático de Man Utd, así que Dios sabe lo que volverá a ser una broma, es muy profesional a diferencia de su equipo de fútbol. Vamos, ya sabes LG x”, escribió el artista.

My 3rd record is finished of to be mixed by the mighty SPIKE who is a Man Utd fan so god knows what it’ll come back like only kidding he’s very professional unlike his football team C’mon you know LG x