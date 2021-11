Kylie Minogue revela que despidió a su madre durante una gira

La cantante australiana Kylie Minogue sorprendió con sus declaraciones sobre su madre Carol Jones, durante una entrevista para el programa The Jonathan Ross, emitido el viernes 12 de noviembre.

La artista de 53 años reveló que despidió a su madre durante una gira de conciertos porque no era lo suficientemente rápida en su trabajo. Carol Jones, quien en su juventud fue bailarina, formaba parte del equipo de estilistas que ayudaban a la intérprete de “Where the Wild Roses Grow” y “Come Into My World” a cambiarse de vestuario durante los breves intervalos en los conciertos.

Kylie Minogue explica por qué despidió a su madre

“En un momento dado del concierto, hay que hacer un cambio rapidísimo de ropa. Es como una parada en boxes para los coches de Fórmula 1. Cada segundo cuenta, no hay tiempo que perder”, indicó.

“ Llegó hasta tal punto que pensé: ‘Venga, hay que sacarla de aquí’. Y le dije: ‘¡Mamá, no puedo perder ni cinco segundos, fuera! ’”, indicó. Kylie Minogue también reflexionó que su madre no recibía ninguna paga por su trabajo. “Quizá habría acabado ganándose un sueldo si no la hubiera despedido”, manifestó.

¿Cómo prosiguió la relación de Kylie Minogue con su madre?

La diva australiana contó que a pesar de haber dejado a su madre fuera de su equipo de trabajo, la mantuvo junto a ella viajando de ciudad en ciudad. Más adelante, su padre, Ronald Charles Minogue, también se unió a ellas.

“Finalmente, mi papá vino de gira cuando se retiró de su trabajo. Estaba asombrado. Pudieron ver lugares de interés todos los días. Fue bueno que mamá no estuviera en el cambio rápido entonces, así que pudieron disfrutar de su tiempo”, expresó.