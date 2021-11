Esto es guerra vs. Guerreros Puerto Rico: Johanna San Miguel y José Figueroa casi se besan en la final

Esto es guerra vs. Guerreros Puerto Rico llegó a su final con la victoria del equipo peruano. Durante la celebración por el ganador, los conductores Johanna San Miguel y José Figueroa se dieron un fuerte abrazo de despedida y luego, se quedaron mirándose fijamente. Por un momento, casi se besan en plena transmisión del programa. Las imágenes fueron difundidas por América TV.

Todo empezó cuando la conductora peruana se acercó a su colega puertorriqueño para entregarle un regalo de la producción, como un recuerdo por su visita al Perú.

“No me lo des, después de tanta cosa”, le dijo José Figueroa a modo de broma, mientras que ella sonreía. Cuando se abrazaron terminaron mirándose por unos segundos. Pero fue ella quien atinó a decirle: “Deja de mirarme la boca”.

Johanna San Miguel y José Figueroa se enfrentaron

Recordemos que en setiembre, Johanna San Miguel y José Figueroa se lanzaron duros comentarios desde los programas que conducen. El puertorriqueño la calificó de “loca” y “momia”.

“Ya que llevas tanto tiempo en la televisión, me permito decirte Mumm-Ra, si no la conoces es una momia, (...) y como eres loca, para las locas tenemos la medicina, no te preocupes que esto te va a llegar a la puerta de tu casa o del sarcófago donde tú estás”, dijo José Figueroa.

Por su parte, Johanna San Miguel lo minimizó: “Me alegro mucho que sepas mi nombre y apellido, yo no sé el tuyo, tampoco me importa. No me interesa porque no sé quién eres”

¿Cuántos puntos hizo Esto es guerra Perú en la final con Guerreros Puerto Rico?

Esto es guerra Perú ganó la competencia contra Guerreros Puerto Rico con 850 puntos. El equipo extranjero solo pudo acumular 200 puntos.